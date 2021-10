Američki veleposlanik razgovarao je s Dodikom o prijetnjama odcjepljivanjem i ocijenio da to nisu dobri postupci. Na to mu je Milorad Dodik rekao da mu se "je*e za američke sankcije".

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik u razgovoru s veleposlanikom za Zapadni Balkan Gabrielom Escobarom rekao je na vrlo jasan način da ga nije briga za američke sankcije. Escobar je Dodiku prenio mišljenje SAD-a da su prijetnje odcjepljivanjem "antidejtonske" i da stanovnicima Republike Srpske ne nude ništa osim izolacije i ekonomskog očaja.

On je, tvrdi, vidio nekorektno postupanje Američke ambasade u Sarajevu, koja je dala priopćenje povodom njihova razgovora. "Ja nisam bio spreman izaći u javnost s detaljima tog razgovora, ali imajući u vidu da su oni odlučili reći samo ono što su oni rekli, a vezano je za prijetnje nekim sankcijama", rekao je Dodik.

Zatim je pročitao transkript razgovora, a videozapis možete pogledati na stranicama Radio Televizije Republike Srpske.

Escobar: "Moram reći da su nove sankcije prema Balkanu predviđene za one koji opstruiraju politički, ali i prema onima koji imaju korist od toga."

Dodik želi ukidanje jedinstvene vojske BiH i formiranje vojske RS, a Komšić ga optužuje za pobunu

Zbog zabrane negiranja genocida, srpski zastupnici bojkotirali sjednicu Parlamenta BiH, a hrvatski pozvali na prekid

Dodik: "Je*e mi se za sankcije. To sam upoznao već. Ako hoćeš sa mnom razgovarati, nemoj mi prijetiti."

Escobar: "To nije prijetnja, ovo je činjenica."

Dodik: "Šta god vi uradili, u redu, to je vaša stvar, ali da se vratimo malo na ovu priču o retorici. To slušam već 20 godina, ovdje pokušavate od nas napraviti poslušne ljude koji samo trebaju pričati ono što vama odgovara, a u suštini sve ovo što danas govorite, da je problem u BiH – to ste vi napravili, to su vaše pogrešne politike, nisu naše."