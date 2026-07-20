Dodik okrivio EU da žrtvuje Ukrajince: "Sreća što Vladimir Putin vodi Rusiju"

Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik napisao je u ponedjeljak da se rat u Ukrajini neće uskoro završiti, a za to je okrivio Europsku uniju.

"EU je spremna da se rat u Ukrajini oduži do posljednjeg Ukrajinca. Zato neće uskoro završiti. Spremni su ostvariti svoje ciljeve i interese tuđim životima i tuđom krvlju", napisao je bivši čelnik bosanskih Srba na društvenoj mreži X.

"Rat se samo vodi na ukrajinskom tlu, a zapravo je to borba EU-a za slamanje Rusije. Međutim, dogodilo se suprotno: inzistiranjem na nastavku rata, EU uništava vlastito gospodarstvo", zaključio je Dodik.

Dodao je i da njegovu teoriju potvrđuje nedavna izjava njemačkog kancelara Friedricha Merza da je njemačko gospodarstvo u stalnom padu jer se oslanjalo na jeftinu energiju iz Rusije, opskrbu koju je u međuvremenu izgubilo.

"Rusija neće biti poražena, a EU će desetljećima koja dolaze trpjeti posljedice svojih iracionalnih odluka. Srećom za EU je što Vladimir Putin vodi Rusiju; da je to bio netko drugi, posljedice bi bile daleko tragičnije", zaključio je Milorad Dodik.