Najveća američka zrakoplovna kompanija American Airlines potvrdila je kako će iduće godine započeti s direktnim letovima na relaciji SAD-Dubrovnik.

Prvi će let startati 7. lipnja 2019. iz Philadelphije, a do Dubrovnika će Boeing 767 voziti tri puta tjedno, sve do 27. rujna, piše The Dubrovnik Times.

Ovo je, inače, prva direktna zrakoplovna veza između SAD-a i Hrvatske, još od ranih devedesetih godina prošlog stoljeća.

Iz American Airlinesa poručuju kako se raduju što su svojim korisnicima s obje strane Atlantika sada pružili još veći izbor destinacija za putovanja. Posebno to raduje američke građane jer veliki broj njih dolazi baš u Dubrovnik, a jedan od razloga je i taj što se u gradu pod Srđem snimala popularna serija Igra prijestolja.

Avionske karte u prodaji će biti od 27. kolovoza ove godine.