Skandal sa savjetnicima u Agrokoru i nakon dva tjedna izaziva reakcije. Sutra u podne pred saborski odbor za gospodarstvo stižu Martina Dalić i Ante Ramljak. Iz oporbe ih neće dočekati lovorike, nego zahtjevi za ostavkom i puno kritika. Odluka Vlade o tom slučaju još se čeka.

Dok zastupnici pripremaju pitanja za Dalić i Ramljaka, o aferi savjetnici premijer Plenković iz Bruxellesa tek kratko poručuje:

"Sutra je saborski odbor pa ćemo nakon toga razmatrati ovu temu", kaže premijer.

Analiza dokumenata čeka se već 10 dana

Analiza dokumenata koje je Ramljak predao Plenkoviću čeka se već 10 dana.

"Prema prvim onim procjenama nema tu nekih nezakonitih radnji, ali ima stvari koje su se trebale napraviti vjerojatno drugačije pa sačekajmo još neko vrijeme", tvrdi predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

Bivši partner Vlade uzvraća - onaj tko je postavio Antu Ramljaka treba odgovarati.

"Mene ne bi brinuli na njegovu mjestu etički principi, ja bih zbog etičkih principa sankcionirao ili Martinu Dalić ako mu nije rekla, ili bih ako sam znao da sam bio na njegovu mjestu dao ostavku", izjavio je čelnik Mosta Božo Petrov.

Sadašnjem partneru pak najvažnija je nagodba u Agrokoru.

"Ovo što se dogodilo i što je izašlo u javnosti sigurno stavlja sjenu na cijeli proces, ali ne smije biti presudno da se završi tako i da sačuvamo desetke tisuća radnih mjesta ne u samom sustavu Agrokora nego i svih onih koji žive od njega", kaže šef HNS-a Ivan Vrdoljak.

Ramljaku ne ide lako ni s dobavljačima

Agrokorovo poslovno izvješće već je stiglo od Martine Dalić na Odbor za gospodarstvo. Ramljaka očekuje pitanje - osjeća li se odgovornim za konzultantske ugovore.

"To je sigurno moralno upitno, etički upitno, to je jučer rekao i predsjednik Vlade i to moramo raspraviti, postoje određene sankcije, ali nije Sabor taj koji provodi te sankcije, to mora doći na prijedlog premijera", rekao je Darinko Kosor, predsjednik Odbora za gospodarstva poručivši kako pod sankcijama misli na promjenu povjerenika.

Ramljaku ne ide lako ni s dobavljačima. Poslali su mu svoje zahtjeve za nagodbu, ne pristaju na otpis duga veći od 30 posto. Imaju, kako doznajemo i plan za Konzum i Tisak, žele ući u vlasničku strukturu, uz strateške partnere - trgovački lanac Tommy za Konzum i tvrtka BAT (British American Tobacco) za Tisak.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr