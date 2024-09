Dmitrij Medvedev, bivši ruski predsjednik i sadašnji zamjenik predsjednika Sigurnosnog vijeća Rusije, komentirao je na mogućnost ukrajinskih napada duboko na teritorij Rusije i mogućem ruskom odgovoru.

"Što Zapadne vođe i politički vrh, koji se igraju rata, misle o reakciji naše zemlje na vjerojatne udare projektilom 'duboko na ruski teritoriji'? Evo u čemu je stvar: Rusi puno govore o odgovoru oružjem za masovno uništenje, ali ništa ne rade. To su samo 'verbalne intervencije'. Rusi ne prelaze liniju, nego smo zastrašuju. Ne treba im nuklearni sukob jer imaju više za izgubiti, uključujući i potporu 'globalnog juga'. Uostalom, kome treba apokalipsa?", napisao je.

Nuklearni sukob, nastavio je, ne treba nikome.

"To je vrlo loša priča s vrlo lošim završetkom. Zbog tog odluka da se koristi nuklearno oružje (nestrateško ili strateško) još nije donesena. Iako, iskreno govoreći, postoje formalni preduvjeti za to koji su razumljivi cijeloj svjetskoj zajednici i u skladu s doktrinom nuklearnog odvraćanja. Ali Rusija pokazuje strpljenje. Na posljetku, očito je da je nuklearni odgovor ekstremno teška odluka s nepovratnim posljedicama", dodao je.

"Međutim, pompozni anglosaksonski imbecili ne žele priznati jednu stvar: svako strpljenje dođe kraju. I na kraju će ti umjereni Zapadni analitičari koji su davali upozorenja biti u pravu: 'Da, Rusi vjerojatno neće odgovoriti na taj način… iako još uvijek postoji mogućnost. Osim toga, taj odgovor bi mogao koristiti nova sredstva dostave nenuklearne opreme", ustvrdio je

"'I onda je to to. Velika siva otopljen točka na mjestu grada-majke Rusije. O moj Bože! To je nemoguće, ali se dogodilo…", zaključio je bivši ruski predsjednik.

