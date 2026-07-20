Djevojčica (4) utopila se u hotelskom bazenu, otac pod istragom

Strašna tragedija dogodila se u talijanskom ljetovalištu Milano Marittima, gdje se četverogodišnja djevojčica iz Austrije utopila u bazenu hotela u kojem je s obitelji boravila na odmoru.

Talijansko državno odvjetništvo pokrenulo je istragu o okolnostima nesreće, a među osobama koje istražuje je i djevojčičin otac.

Tragedija se dogodila u subotu oko 14 sati. Dvojica dječaka prolazila su pokraj hotela kada su primijetila da su vrata bazena otvorena. Ušli su unutra i ugledali djevojčicu kako nepomično pluta u vodi, nakon čega su odmah pozvali pomoć.

Na mjesto događaja ubrzo su stigli djelatnici hitne medicinske pomoći i karabinjeri. Liječnik je pokušao reanimirati djevojčicu, no unatoč svim naporima nije joj uspio spasiti život.

Istragom je utvrđeno da je obitelj iz Austrije bila na odmoru u hotelu. U trenutku nesreće otac (56) bio je sam s četverogodišnjakinjom, dok su majka i dvije starije kćeri bile u hotelskoj sobi.

Prema dosadašnjim informacijama, otac je djevojčicu nakratko ostavio samu u prostoru između dječjeg igrališta i bazena te joj rekao da ga pričeka dok ode po nešto u sobu.

Snimke nadzornih kamera, prema navodima istražitelja, pokazuju da je djevojčica potom sama otišla prema bazenu i pala u vodu. Kada se otac vratio, desetak minuta kasnije, tragedija se već dogodila. Prema rekonstrukciji događaja, djevojčica je u bazenu provela između sedam i osam minuta prije nego što su je primijetili dječaci, piše Bild.

Prema dostupnim informacijama, u trenutku nesreće na bazenu nije bilo spasioca, a vrata koja vode prema bazenu bila su otvorena.

Talijansko državno odvjetništvo istražuje okolnosti nesreće, uključujući odgovornost oca zbog mogućeg propusta u nadzoru djeteta. Naložena je i obdukcija kako bi se utvrdio točan uzrok smrti.

Talijanski mediji navode da se obitelj u međuvremenu vratila u Austriju, a roditelji su dali suglasnost za doniranje organa svoje preminule kćeri.