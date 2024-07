Direktor FBI-a Christopher Wray je tijekom svjedočenjem pred Kongresom izrazio sumnju da je bivši američki predsjednik Donald Trump tijekom pokušaja atentata na političkom skupu pogođen metkom.

"Što se tiče bivšeg predsjednika Trumpa, postavlja se pitanje je li metak ili šrapnel pogodio njegovo uho. Sada ne znam je li taj metak, osim je uzrokovao okrznuće, mogao sletjeti negdje drugdje, ali vjerujem da znamo gdje su svi ispaljeni meci završili", rekao je, nakon čega je upitan je li prvi metak pogodio Trumpa.

"Trenutno to ne znam. Vjerujem da mi u FBI-u to znamo, ali pred sobom nemam odgovor na to pitanje", dodao je.

Wray je pred Kongresom svjedočio povodom sigurnosnih propusta koji su omogućili napadaču Thomasu Matthew Crooksu da zapuca na Trumpa. Crooks (20) je ubio vatrogasca Coreyja Comperatorea (50) i ranio još dvoje ljudi, uključujući bivšeg predsjednik.

"Kada sam pao, metci su letjeli iznad moje glave i čujete ih", ispričao je Trump.

Dodao je da mu je posljednji trenutak kada je okrenuo glavu da pogleda u ekran spasio život.

"Trebao sam biti mrtav. Najnevjerojatnija stvar je bila što sam se slučajno okrenuo, ali sam se okrenuo u točno pravo vrijeme", istaknuo je.

Na dan pucnjave neki su spekulirali da je Trump možda pogođen komadom stakla nakon što je metak pogodio blesimetar. Ta je teorija, međutim, opovrgnuta kada su fotografije pokazale da su oba staklena ekrana ostala netaknuta.

