Direktor FBI-a putuje u Rusiju, ali neće se sastati s Putinom? Evo tko mu je domaćin

Direktor FBI-ja Kash Patel planira posjetiti Rusiju kasnije ove godine, najvjerojatnije sredinom listopada. Već je bio u središtu kontroverzi povezanih s Rusijom.

Bio bi to neuobičajen i politički osjetljiv posjet čelnika FBI-ja jednoj od glavnih američkih suparničkih država, piše Politico. Planovi dolaze u trenutku kada su Washington i Moskva i dalje u sukobu zbog rata u Ukrajini, dok američki zastupnici traže uvođenje novih, oštrih sankcija Rusiji.

Patel je i tijekom Trumpova prvog mandata izazivao kontroverze zbog svojih stavova o Rusiji, kad je pokušavao dovesti u pitanje istrage o mogućem ruskom utjecaju na predsjedničke izbore 2016. godine i navodnoj suradnji Trumpove kampanje s Moskvom, takozvani "Russiagate". Ujedno je poznat po neuobičajenim putovanjima otkako vodi FBI, zbog čega je više puta bio na meti kritika Kongresa.

Prema navodima američkog dužnosnika i osobe upoznate s planovima, Patel bi trebao boraviti u Rusiji 14. i 15. listopada, pri čemu bi prvo posjetio Moskvu, a zatim Sankt-Peterburg. Domaćin bi mu trebao biti FSB, ruska sigurnosna služba nasljednica sovjetskog KGB-a.

Za sada nije poznato hoće li se Patel sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom ili nekim od njegovih najbližih suradnika, niti što će biti tema razgovora.

Kao i kod svih putovanja visokih američkih dužnosnika, planovi su privremeni i mogu se promijeniti.

Posljednji direktor FBI-ja koji je službeno posjetio Rusiju bio je Robert Mueller 2013. godine. Kasnije je imenovan posebnim istražiteljem za istragu mogućih veza Trumpove kampanje s Rusijom i ruskog miješanja u američke izbore.

Američke obavještajne službe godinama tvrde da Moskva stoji iza pokušaja sijanja razdora i uplitanja u američke izbore, kao i iza velikih kibernetičkih napada na državne institucije i privatne tvrtke.

Patel se politički afirmirao kao član osoblja Odbora za obavještajne poslove Zastupničkog doma tijekom istrage o ruskom utjecaju na izbore 2016. godine. Iako su republikanci u odboru zaključili da je Rusija pokušala utjecati na američki politički sustav, odbacili su tvrdnje obavještajne zajednice da je cilj bio pomoći Trumpu da pobijedi.

Između Trumpovih mandata nastavio je javno osporavati temelje istrage o ruskom uplitanju te je čak napisao dječje knjige u kojima ismijava demokrate koji su vodili istragu. Također se našao pod povećalom zbog isplate od 25.000 dolara za sudjelovanje u produkciji filma koji je financirala produkcijska kuća povezana s Kremljom.

Početkom ovog mjeseca vodeći demokrati u odborima za pravosuđe Zastupničkog doma i Senata pokrenuli su istragu o mogućoj zlouporabi državnih sredstava zbog njegovih (privatnih) putovanja službenim zrakoplovom.

Nakon što je Rusija 2022. pokrenula opsežnu invaziju na Ukrajinu, visoki dužnosnici administracije predsjednika Joea Bidena izbjegavali su posjete Rusiji, iako je američko veleposlanstvo u Moskvi ostalo otvoreno.

Donald Trump tijekom svog drugog mandata nastoji ublažiti napetosti s Putinom. Njegov posebni izaslanik Steve Witkoff i zet Jared Kushner više su puta putovali u Rusiju, gdje su se sastajali s Putinom kako bi razgovarali o mogućem završetku rata u Ukrajini.