Devetogodišnje dijete optuženo je za ubojstvo s predumišljajem troje djece i dvoje odraslih u naselju kamp-prikolica u Illinoisu u SAD-u.

Dijete je, uz optužnicu za ubojstvo s predumišljanjem, optuženo i za palež. Spol djeteta nije otkriven. U požaru u mobilnom parku Timberline, u mjestu Goodfield, poginuli su jednogodišnje dijete, dva dvogodišnja djeteta, 34-godišnjak i 69-godišnjakinja.

Državni odvjetnik okruga Woodford Greg Minger nije htio otkriti više detalja o djetetu koje je optuženo za palež i višestruko ubojstvo pa nije poznato ni je li u srodstvu sa žrtvama, piše Guardian.

"Ne znaju da Djed Božićnjak ne postoji"

Tako malo dijete nije optuženo za višestruko ubojstvo još od 2006. godine. Podaci AP-a, USA Today i Sveučilišta Northeastern zabilježili su sva ubojstva u SAD-u u kojima je ubijeno četiri ili više osoba u posljednjih 13 godina, bez obzira na oružje, lokaciju, odnos žrtve i počinitelja ili motiv.

Državni odvjetnik Minger kazao je da je pregledao više izvještaja o požaru prije nego što je krenuo u kazneni progon djeteta. "Bila je to teška odluka", kazao je Minger. "To je tragedija, ali ipak smo optužili jednu jako mladu osobu za jedan od najtežih zločina koji imamo. Mislim da se u ovom trenutku to moralo napraviti", dodao je Minger. Istražitelj okruga Tim Ruestman kazao je da je požar podmetnut.

"Glavni izazov tužitelja bit će dokazivanje namjere da ubije kod devetogodišnjeg djeteta, što je obvezno u slučajevima ubojstva s predumišljajem", objasnio je Gus Kostopoulos, bivši odvjetnik za zaštitu maloljetnika u Chicagu. "Devetogodišnjaci ne znaju da Djed Božićnjak ne postoji. Oni ne znaju da ljudi umiru i ne vraćaju se u život. Ne znam mogu li devetogodišnjaci namjerno izvršiti ubojstvo", kazao je Kostopoulos.

Najmanje pet godina uvjetne kazne, terapija i savjetovanje

"Optužba je potpuno neispravna, s obzirom na sve što smo naučili... posebno o razvoju mozga djece", izjavila je Betsy Clark, predsjednika Juvenile Justice Inicijative. Dodala je da je minimalna dob za kaznenu odgovornost u mnogim zemljama 14 godina.

"Bude li osuđeno, devetogodišnje dijete može dobiti najmanje pet godina uvjetne kazne. Uvjetna kazna može trajati najduže do 21. godine starosti djeteta, a terapija i savjetovanje vrlo su vjerojatni", kazao je državni odvjetnik Minger. "Uvjetna kazna vrlo je vjerojatna u ovom slučaju, s obzirom na dob djeteta", dodao je.

Dijete će dobiti odvjetnika i bit će mu suđeno. Suđenje će se odvijati iza zatvorenih vrata zbog zaštite podataka osumnjičenog djeteta. Prema postojećim zakonima države Illinois, osumnjičeni mlađi od 10 godina ne mogu biti pritvoreni.

Podnošenje optužbi za ubojstvo protiv djeteta mlađeg od 10 godina su rijetka, no nisu presedan. U rujnu je u sudac i Michiganu odbacio optužbu za ubojstvo protiv devetogodišnjaka koji osumnjičen da je upucao i ubio svoju majku u njihovoj kući u blizini Sturgisa.