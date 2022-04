Američki predsjednik održao je govor u Greensborou u saveznoj državi Sjeverna Karolina. Nakon govora društvenim mrežama počela se širiti snimka njegovog neuobičajenog ponašanja.

Biden je svoj govor završio uzrečicom Bog vas blagoslovio, a potom se okrenuo i ispružio ruku, no, tamo nikoga nije bilo. Nekoliko je sekundi još ostao dezorijentirano stajati na pozornici, nakon čega je otišao.

Osim toga, u govoru je kazao i kako je bio profesor na Sveučilištu Pennsylvania, što nije točno, zbog čega su se brojni korisnici društvenih mreža počeli zapitkivati što se događa s američkim predsjednikom.

After Biden finished his speech, he turned around and tried to shake hands with thin air and then wandered around looking confused pic.twitter.com/ZN00TLdUUo