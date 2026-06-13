Prekršeno strogo vjersko pravilo zbog rata: Otkriveni detalji masovnog pogreba iranskog vođe

Pogreb iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hameneija započet će u Teheranu 4. srpnja i završiti pokopom u njegovu rodnom svetom gradu Mašhadu na sjeveroistoku zemlje 9. srpnja, izvijestili su državni mediji u subotu.

Hamenei je ubijen prvog dana izraelskih i američkih zračnih napada na Iran 28. veljače. Taj 86-godišnji vjerski vođa bio je na čelu Islamske Republike 36 godina.

Pogrebna ceremonija uključivat će i sveti grad Kom južno od Teherana 7. srpnja, izvijestili su mediji.

Islamski zakon nalaže da se pokojnik pokopa što je prije moguće, a idealno unutar 24 sata od smrti, ali dopuštene su iznimke, na primjer u vrijeme rata.

Tijekom svoje vladavine, Hamenei je Iran profilirao kao snažnu protuameričku silu, šireći njegov vojni utjecaj diljem Bliskog istoka osnivanjem i jačanjem posredničkim snaga poput Hezbolaha u Libanonu, dok je istovremeno željeznom rukom gušio nemire kod kuće.

Hamenei je ostao snažan kritičar Sjedinjenih Država tijekom svoje vladavine, dok su uzastopne američke vlade bezuspješno pokušavale riješiti spor s Iranom oko njegova nuklearnog programa.

Zračni napad u kojem je ubijen sravnio je sa zemljom njegov središnji kompleks u Teheranu.

Njegov 56-godišnji sin Modžtaba, koji je također izgubio suprugu u zračnom napadu i sam bio ozlijeđen, izabran je za očeva nasljednika na mjestu vrhovnog vođe.