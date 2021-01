Napori demokrata da opozovu američkog predsjednika Donalda Trumpa dobili su zamah tijekom vikenda, iako se još ne zna hoće li dovoljno republikanaca podržati taj potez tek nekoliko dana uoči kraja njegova mandata.

Demokrati u Zastupničkom domu planiraju u ponedjeljak iznijeti optužbe za opoziv predsjednika nakon što je Trump nahuškao svoje pristaše na upad na Kapitol u srijedu, objavio je demokrat Ted Lieu na Twitteru. "Ne možemo zacijeliti dok ne dobijemo pravdu", napisao je.



Holding accountable the person who incited the violent insurrection would be a great way to start a presidency.



The overwhelming majority of Americans are not going to ignore the attempted coup that resulted in multiple deaths.



We cannot heal until we first get justice.