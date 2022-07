Televizijska debata dvoje kandidatata za nasljednika Borisa Johnsona na dužnosti britanskog premijera u utorak je iznenada prekinuta pošto se voditeljica onesvijestila.

Ministrica vanjskih poslova Liz Truss, favoritkinja za novu čelnicu Konzervativne stranke i bivši ministar financija Rishi Sunak iznosili su svoje programe kada se čuo glasni udarac u studiju.

Debata, koju su uživo prenosili Talk TV i list The Sun, naprasno je prekinuta, a kamere su se usmjerile na Truss koja je bila vidno zabrinuta. "O Bože", rekla je.

Talk TV je objavila da je voditeljica Kate McCann pala u nesvijest.

"Iako je s njome sve u redu, liječnik je savjetovao da ne nastavljamo s debatom. Ispričavamo se gledateljima i slušateljima", napisala je Talk TV na Twitteru.

