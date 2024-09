Cure detalji posla s prostitucijom Vučićeve kumčadi: "Masaža je trajala 30 minuta, a na kraju..."

Cure novi detalji optužnice protiv braće Miloša i Uroša Panića, inače Vučićeve kumčadi, i još četvorice njihovih suradnika osumnjičenih za vođenje lanca prostitucije. Jedna od djevojaka koju su podvodili ispričala je Višem javnom tužiteljstvu u Beogradu svoju priču.

Sve je započelo kada se prolongiralo otvaranje stranice Only fans za distribuciju fotografija za odrasle, pa joj je predloženo da u međuvremenu radi masaže, navela je u optužnici u koju je uvid imao Blic. Porukama su je, ispričala je, dalje navodili gdje da dođe i tako je dospjela u stan u Zemunu. Dočekala ju je djevojka koja je tamo već radila masaže i koja joj je rekla da izgleda dobro i da, bez obzira na to što je malo starija, može raditi. Međutim, u stanu u Zemunu bila je velika gužva i ona bi bila četvrta djevojka. Nakon nekoliko dana odvezli su je u Novi Beograd, zajedno s još jednom djevojkom.

"Nakon toga je došla djevojka koju sam već upoznala u Zemunu, ona se preselila u taj stan. Javljala se i tzv. radni telefon i zakazivala masaže. Ona je vodila neku vrstu evidencije, odnosno upisivala je koliko smo dnevno klijenata imale. Masaža je trajala 30 minuta i završavala se ručnom završnicom, s tim što ja nisam željela biti u donjem rublju, niti sam radila masažu s grudima, tzv. tantričku masažu. Dogovor je bio da se pola sata masaže naplaćuje 4000 dinara (oko 35 eura) i da pola ide njima, a druga polovica ostaje meni. Netko od njih je dolazio po taj novac. Radno vrijeme je bilo od 11 do 23 sata, a ja često nisam to poštovala jer sam smatrala da je to previše, bez obzira koliko se veći iznos novca mogao zaraditi", pojasnila je.

Između ostalog, ona je ispričala i da je muškarac koji ju je uveo u posao tražio da za njega svaki dan odvaja 50 eura, što ona nije htjela učiniti, zbog čega su je u nekoliko navrata zvali. Tada joj je rečeno da se on žali, da je dosadan, da zove po sto puta svaki dan i da traži da mu ona to plaća.

"Rekli su da mu dam barem 3000 dinara kako bi se to riješilo, ali ja na to nisam željela pristati. Ja sam radila u Pošti za plaću od 46.000 dinara i nisam htjela nekome davati praktično moju mjesečnu plaću. Za to vrijeme dok sam radila događalo se da mi na kraju dana ostane 12.000 dinara (100 eura)", rekla je žena koju su podvodili braća Panić.

Djevojka koja se predstavljala kao menadžerica zarađivala je mnogo više od nje.

"Braću Panić je, da kažem, dizala u nebesa, govoreći da nas oni štite i da zbog njih i njihovih kontakata i veza nitko neće praviti probleme, uključujući i policiju. Kad sam počela raditi meni je rekao da ova masaža s ručnom završnicom nije zabranjena, odnosno da nije nezakonita i da zbog toga neću imati probleme. Koliko se sjećam, negdje u lipnju 2023. sam prestala ići u taj stan, dobila sam neku vrstu otkaza", zaključila je ona.

Osim braće Panić, optuženi su i Ivan Z. (25), Vuk Stanković (21), S. L. (22) i D. L. (25) zbog sumnje da su od listopada 2022. godine do 16. listopada 2023. navodili i poticali tri ženske osobe na prostituciju.

