Nakon nesreće u kojoj je pretrpio traumu mozga, 13godišnji dječak našao se na korak do smrti. Naime, s obzirom na njegovo zdravstveno stanje, roditelji su potpisali papire o darivanju organa. Nitko nije vjerovao da će preživjeti, no on ih je sve iznenadio.

Trenton McKinley, 13godišnjak bio je na korak do smrti nakon traume mozga koju je doživio nakon automobilske nesreće. Njegovi roditelji su zbog zdravstvenog stanja u kojemu se nalazio, već potpisali papire za donaciju njegovih organa, prenosi khou.com.

"Trenton je 'umro' 4 puta i u jednom trenutku nije davao znakove života punih 15 minuta..", napisala je njegova majka na Facebooku.

No, dan prije nego što su liječnici trebali isključiti aparate, Trenton je počeo pokazivati znakove mentalne spoznaje. Trenton tvrdi da je otišao u raj prije nego što je doveden natrag na Zemlju.

"Bio sam na otvorenom polju u pravom smjeru", rekao je Trenton.

Majka dječaka Jennifer Nicole Reindl, jednako tako smatra da postoji samo jedno objašnjenje i jedna riječ koja može objasniti oporavak njenog sina koji se nalazio na rubu smrti. "To je čudo", govori majka, navodeći svoja religijska uvjerenja.

"Nema drugog objašnjenja osim Boga. Nema drugog načina. Čak su to i liječnici rekli", govore roditelji.