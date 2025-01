Na krcatom migrantskom gumenjaku koji je ovaj tjedan plovio iz Afrike na Kanarske otoke rođena je beba. Maleni dječak spašen je zajedno s majkom i mnoštvom drugih migranata, priopćila je španjolska obalna straža.

Prepuni čamac na napuhavanje prvi put je uočen 6. siječnja u blizini otoka Lanzarote. Spasioci vjeruju da su stigli do plovila ubrzo nakon što je beba rođena na dan kada je Španjolska slavila Bogojavljenje, kršćanski praznik na kojem djeca tradicionalno dobivaju darove, piše BBC.

Kapetan spasilačkog broda Domingo Trujillo rekao je da su znali da je na brodu trudnica, ali su bili iznenađeni kada su pronašli "potpuno golu bebu koja je rođena 10, 15 ili 20 minuta ranije".

Domingo Trujillo je rekao da je majka, kada su stigli do broda, ležala na podu prepune splavi dok je bebu držao drugi putnik. Po liječničkom savjetu, beba i njezina majka prebačene su helikopterom u bolnicu na Lanzaroteu. Vlasti nisu izvijestile o drugim komplikacijama.

"Budući da je Dan tri kralja, ovo je najbolji dar koji smo mogli dobiti", rekao je zapovjednik helikoptera, Álvaro Serrano Pérez, novinskoj agenciji Reuters.

Prelazak preko oceana od Afrike do Kanarskih otoka izuzetno je opasan. Više od 46.800 migranata bez dokumenata prošle je godine krenulo na to putovanje kako bi došli do Španjolske.

