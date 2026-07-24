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Italija na nogama

Drama u susjedstvu: Obdukcija otkrila šokantan detalj o smrti 42-godišnjaka

PišeM. T., 24. srpnja 2026. @ 14:43 komentari
Prizor tijekom policijske intervencije
Prizor tijekom policijske intervencije Foto: Screenshoot/X
Obdukcija 42-godišnjeg Abderrahima Fakira potvrdila je da su mu pluća bila ispunjena krvlju, čime je dodatno ojačana sumnja da je smrt nastupila uslijed gušenja. Slučaj koji je potresao Italiju i dalje je predmet istrage, dok se u javnosti vode rasprave o postupanju policije.
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