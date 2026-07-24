Drama u susjedstvu: Obdukcija otkrila šokantan detalj o smrti 42-godišnjaka

Obdukcija Abderrahima Fakira potvrdila je nalaz prema kojemu su pluća 42-godišnjaka bila ispunjena krvlju. Taj nalaz dodatno učvršćuje pretpostavku da je mogao preminuti od gušenja izazvanog vlastitom krvlju.

Takav razvoj događaja podudara se s onime što je zabilježeno na videosnimkama koje su snimili stanari, ali i na snimci privatne kamere koju je tijekom intervencije nosio jedan od dvojice policijskih službenika. Policija je intervenirala u nedjelju poslijepodne u Ulici Svevo.

Na početku intervencije, kada je Fakir oboren na tlo, na njegovu licu nije bilo vidljivih tragova krvi. Međutim, nakon što su mu stavljene lisice i kada je okrenut, na snimkama se vide obilni tragovi krvi koji prekrivaju gotovo cijelo lice.

To bi trebalo dati konačan odgovor na pitanje je li upravo snažno unutarnje krvarenje, koje je ispunilo pluća i dovelo do gušenja, bilo neposredni uzrok smrti ili je riječ o jednom od čimbenika koji su zajedno doveli do tragičnog ishoda. Odvjetnik obitelji Fabio Anselmo nije želio ulaziti u pojedinosti, no kratko je poručio: "Ne mogu reći da to nije moguće, ali slučaj zasad ne želim komentirati."

Piantedosi: Policijski službenici postupali su profesionalno

O cijelom slučaju ponovno se oglasio talijanski ministar unutarnjih poslova Matteo Piantedosi, koji je u razgovoru za televiziju La7 stao u obranu policijskih službenika.

"Iz dostupnih videosnimki jasno je da su policajci postupali s potrebnom pažnjom i obzirnošću. U takvim situacijama odluke se moraju donositi u svega nekoliko sekundi. Smatram da su pokazali profesionalnost, smirenost i potrebnu razboritost. Pričekajmo završetak istrage, no vjerujem da će ona potvrditi ispravnost njihova postupanja", izjavio je Piantedosi.

Ministar se osvrnuo i na nerede koji su izbili u ponedjeljak navečer nakon prosvjednog okupljanja održanog u znak potpore Fakirovoj obitelji. Tom je prilikom kritizirao gradonačelnika Bologne Mattea Leporea.

"Gradonačelnik dobro zna s kakvim se skupinama suočava njegov grad, što potvrđuju i događaji iz proteklih mjeseci. Zbog toga smatram da je pozivanje građana na okupljanje bilo neodgovorno. Ne tvrdim da se treba ispričati, ali barem bi trebao priznati ozbiljnost situacije", rekao je ministar.

Odvjetnik policajaca: "Učinili su sve što su mogli"

Odvjetnik dvojice policijskih službenika, Gabriele Bordoni, istaknuo je da njegovi branjenici teško proživljavaju smrt muškarca kojemu su, kako tvrdi, pokušali pomoći.

"Riječ je o dvojici vrlo mladih policajaca koji smrt čovjeka doživljavaju kao osobnu tragediju. Učinili su sve što je bilo u njihovoj moći kako bi spriječili najgori mogući ishod", rekao je Bordoni.

Dodao je kako su tijekom intervencije u dva navrata kontaktirali operativni centar i zatražili dolazak vozila hitne medicinske pomoći s liječnikom.

"Snimke komunikacije potvrdit će da su dvaput zatražili hitnu medicinsku intervenciju", naglasio je.

U međuvremenu je lokalna zdravstvena ustanova (AUSL) odbacila tvrdnje da vozilo hitne medicinske pomoći s liječnikom u vrijeme intervencije nije bilo dostupno.

Abderrahim Fakir preminuo je tijekom policijske intervencije u Bologni. Na internetu se pojavila snimka koja je zgrozilo javnost. Zbog incidenta su u četvrti Pilastro izbili prosvjedi i sukobi, a talijansko tužiteljstvo pokrenulo je istragu, piše la Repubblica.

Incident se dogodio u nedjelju u četvrti Pilastro nakon što su stanovnici prijavili muškarca koji se ponašao agresivno u garaži u ulici Via Svevo.

Na mjesto događaja stigli su policajci i hitna pomoć. Policajci navode da su pokušali smiriti 42-godišnjaka, no on je, prema njihovim tvrdnjama, pružao otpor i oštetio policijsko vozilo udarajući ga nogama.

Kako bi ga svladali, policajci su, prema službenim informacijama, upotrijebili papreni sprej, a potom ga oborili na tlo i stavili mu lisice. Na videosnimci koju je snimio jedan od stanara čuje se muškarac kako viče "Dosta, upomoć!" prije nego što je prestao reagirati.

Na snimci se vidi kako policajci pokušavaju obuzdati muškarca, dok im u jednom trenutku pomaže i jedan građanin držeći ga za noge. Ubrzo nakon toga 42-godišnjak ostaje nepomičan, a na mjesto događaja već su bili pristigli djelatnici hitne medicinske pomoći.

Policijska uprava Bologne priopćila je da će snimke s kamera policajaca biti odmah dostavljene državnom odvjetništvu koje vodi istragu. Lokalna zdravstvena ustanova također je pokrenula internu istragu o postupanju medicinskog osoblja tijekom intervencije.

Obitelj preminulog tvrdi da je riječ o prekomjernoj uporabi sile. Njegova sestra poručila je kako neće odustati dok se ne utvrdi istina o bratovoj smrti, tvrdeći da postoje svjedoci koji su vidjeli što se dogodilo.

Smrt 42-godišnjaka izazvala je prosvjede u četvrti Pilastro, gdje su se okupili stanovnici i članovi obitelji tražeći pravdu te skandirajući parole protiv policije.

Abderahim Fakir, rođen u Maroku, vodio je malo poduzeće za usluge selidbe i čišćenja, a preminuo je u nedjelju nakon što je policija pozvana zbog muškarca koji se ponašao agresivno i pritom oštetio vozilo, izvijestili su talijanski mediji.

Videozapis incidenta koji je snimio prolaznik i koji je široko podijeljen na internetu potaknuo je stotine ljudi na prosvjed. Prema ANSA-i, neki su bacili eksploziv u blizini policijskih zgrada u gradu, a policija je reagirala suzavcem i vodenim topovima.

Incident je izazvao reakcije iz cijelog političkog spektra. Oporbeni su političari zahtijevali odgovornost, dok je vladajuća koalicija branila uključene policajce.

Bologna: scontri tra antagonisti e polizia, agenti feriti



Gli aggiornamenti in diretta a #ZonaBianca pic.twitter.com/40mzG8OcJi — Zona Bianca (@zona_bianca) July 20, 2026

Tragedia a Bologna: Abderrahim Fakir, 43enne marocchino, è morto oggi al Pilastro durante un controllo di polizia. Gli hanno legato anche i piedi quando già era morto. pic.twitter.com/hKEjgNAkGb — precipitevolissimevolmente (@saures788) July 19, 2026