Nautičari su gosti na, uglavnom, dobrom glasu, a ta grana turizma u Hrvatskoj sve je jača. No, koliko stoji najam jahte u Hrvatskoj u odnosu na Crnu Goru, kao i kakve su cijene najma riječnih brodova u Beogradu - je li to ipak samo za one s dubljim džepom?

Želite li provesti nezaboravno ljeto na hrvatskoj obali i počastiti se krstarenjem, najam jahte može stajati između tisuću eura tjedno, pa sve do nekoliko tisuća eura dnevno, ovisno o luksuzu koji vam je potreban, kao i budžetu s kojim raspolažete.

U Crnoj Gori nemoguće je iznajmiti jahtu ispod 1200 eura dnevno, dok cijene za tjedni najam idu i do 19 tisuća eura. No zato je za nekih 400-500 eura moguće iznajmiti manji brod na jedan dan, piše Nova.rs uz napomenu kako se može zaključiti da je ovaj tip uživanja ipak za one ''dubljega džepa''.

FOTO Plijeni poglede: Luksuzna megajahta uhićenog Putinovog saveznika usidrena u Trogiru

Stižu li nautičari za Uskrs? U nekim su hrvatskim lukama ruske jahte, o vlasnicima se puno ne priča

Za krstarenje beogradskim rijekama tu su brodovi čija se cijena kreće između sto do 250 eura po satu za luksuzniji brod. Sat vremena vožnje riječnom jahtom je oko 190 eura.