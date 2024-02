Drugo mišljenje: ''Možda će vas ovo iznenaditi, ali Donald Trump ima pravo''

Izjava bivšeg, a možda i budućeg, američkog predsjednika Donalda Trumpa da ne bi zaštitio članice NATO-a od mogućeg budućeg napada Rusije ako one ne budu dovoljno plaćale NATO-u uznemirila je europske političare.



''Možda će vas ovo iznenaditi, ali Donald Trump ima pravo", kazao je šef Minhenske konferencije o sigurnosti Christoph Heusgen.

Christoph Heusgen Foto: Afp



''Europske članice NATO-a, odnosno sve države-članice Saveza, prije 10 godina su se obvezale da će trošiti dva posto svog BDP-a na obranu. Mnoge zemlje, uključujući tu i moju, to nisu ispunile. Tek sada je konačno, uz poseban napor, dostignuto tih dva posto i bit će ključno da Njemačka i drugi partneri to nastave činiti – ne da bi učinili uslugu Trumpu, već da bi osigurali europsku obranu, da bi ojačali europski dio NATO-a'', kazao je Heusgen za DW.



Smatra i da bi za sigurnost Njemačke bilo dobro da drugi europski partneri u NATO-u prihvate ono što je francuski predsjednik ponudio – ''da razgovaramo o Force de Frappe, odnosno o francuskim nuklearnim snagama. U tu diskusiju bi trebalo uključiti i Veliku Britaniju kako bismo vidjeli koliko smo spremni da, kao komplementarni štit, imamo europsku zaštitu od onih Europljana koji imaju na raspolaganju vlastite nuklearne snage.''

Heusgen je govorio i o mogućim pregovorima o okončanju rata u Ukrajini te je istaknuo da za bilo kakav sporazum moraju postojati sigurnosna jamstva: ''Vladimir Putin mora znati da će platiti cijenu ako ponovo prekrši sporazum, a iz moje perspektive najbolje bi bilo da Ukrajina uđe u NATO, najjači vojni savez.''

''Mislim da je vrlo loša ideja razmišljati o ustupanju teritorija. To znači da silom mijenjate granice u Europi i mislim da to ne može biti dio bilo kakvog sporazuma... Promjena granica u Europi silom predstavljala bi užasan presedan', upozorio je Heusgen.

Kad je riječ o ratu na Bliskom istoku, kazao je kako se nada da će Benjamin Netanyahu preispitati mogućnost da učini ono što je 150 i više zemalja zatražilo u Ujedinjenim narodima i da će konačno pristati na prekid vatre.



''Vidjet ćemo uskoro kada izraelska vlada bude morala dostaviti izvještaj Međunarodnom sudu pravde o tome što čini da spriječi genocid. Mi moramo zaustaviti ovo ubijanje", rekao je Heusgen.

Na pitanje postoje li dokazi o genocidu, odnosno postoji li opasnost da će biti počinjen genocid, odvratio je: ''To je rekao Međunarodni sud prihvaćanjem južnoafričkog zahtjeva – rekao je da postoji opasnost od genocida. A da bi se to spriječilo zatražio je poduzimanje određenih mjera i to se sada mora dostaviti sudu. Vidjet ćemo što će Izrael učiniti da spriječi genocid.''