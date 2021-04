Četvero ljudi, među njima i dijete, ubijeno je u srijedu navečer, a peta je osoba ranjena u masovnoj pucnjavi u poslovnoj zgradi u Orangeu.

To je treća masovna pucnjava u SAD-u u dva tjedna, nakon incidenta u salonima za masažu u Atlanti kada je ubijeno osmero ljudi, među njima šest Azijki, te u supermarketu u Boulderu u Coloradu, gdje je ubijeno desetero ljudi.

Glasnogovornica policijske uprave u Orangeu Jennifer Amat rekla je da je policija primila poziv o pucnjavi u 17:30 po lokalnom vremenu (0,30 GMT) te reagirala na mjestu događaja.

Riječ je o dvokatnoj poslovnoj zgradi s većim brojem malih tvrtki, istočno od Anaheima.

Na policajce je otvorena vatra kad su stigli te su uzvratili.

Napadač je odvezen u bolnicu, ne zna se u kakvom stanju, rekla je Amat.

Dodala je da nema prijetnji za javnost. Ne zna se u kojem je stanju ranjena osoba.

Nathan Zachary (18) i njegov otac kuhali su večeru kad su vidjeli vijesti o pucnjavi na društvenim mrežama. Izišli su van da vide što se zbiva.

"Bože, ne mogu vjerovati, ovo je sigurno, zaista sigurno područje, morali smo vidjeti što se događa", rekao je. "Sve vrijeme otkad živim ovdje ništa se nije dogodilo - sve do sada", dodao je.

"Veoma su me ožalostila izvješća o masovnoj pucnjavi u okrugu Orange i u mislima sam s žrtvama i njihovim najmilijima", napisala je na Twitteru demokratska zastupnica iz Kalifornije Katie Porter.

I’m deeply saddened by reports of a mass shooting in Orange County, and I’m continuing to keep victims and their loved ones in my thoughts as we continue to learn more. My team and I will continue to monitor the situation closely. https://t.co/e736MgqCQe