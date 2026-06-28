Proslava nakon utakmice Svjetskog prvenstva završila krvavo: Četiri osobe upucane

Policija u američkoj saveznoj državi Massachusetts objavila je da su najmanje četiri osobe upucane kada su se stotine ljudi okupile nakon utakmice Svjetskog prvenstva u petak navečer.

Policijska uprava Brocktona priopćila je da je nešto prije ponoći u petak zaprimila više dojava o pucnjavi.

"Policajci su izašli na križanje ulica Main Street i Park Street te ondje pronašli najmanje četiri osobe s prostrjelnim ranama", priopćila je policija.

Sve četiri osobe prevezene su u bolnicu, objavila je policija. Njihovo stanje nije poznato.

Nije bilo izvješća o uhićenjima, javlja ABC News.

Norveška i Francuska igrale su u petak na stadionu Gillette u Foxboroughu u Massachusettsu.