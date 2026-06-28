Proslava nakon utakmice Svjetskog prvenstva završila krvavo: Četiri osobe upucane

Policija u američkoj saveznoj državi Massachusetts objavila je da su najmanje četiri osobe upucane kada su se stotine ljudi okupile nakon utakmice Svjetskog prvenstva u petak navečer. Policijska uprava Brocktona priopćila je da je nešto prije ponoći u petak zaprimila više dojava o pucnjavi. "Policajci su izašli na križanje ulica Main Street i Park Street te ondje pronašli najmanje četiri osobe s prostrjelnim ranama", priopćila je policija. Sve četiri osobe prevezene su u bolnicu, objavila je policija. Njihovo stanje nije poznato. Nije bilo izvješća o uhićenjima, javlja ABC News. Norveška i Francuska igrale su u petak na stadionu Gillette u Foxboroughu u Massachusettsu.