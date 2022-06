Predsjednik Federacije BiH i visoki dužnosnik HDZ-a BiH Marinko Čavara reagirao je na optužbe SAD-a da je blokirao uspostavu vlasti u tome entitetu.

Predsjednik Federacije BiH i visoki dužnosnik HDZ-a BiH Marinko Čavara ocijenio je u utorak neistinitim i tendencioznim optužbe da je blokirao uspostavu vlasti u tome entitetu i izbor sudaca Ustavnoga suda što su objavljujući jučer odluku o stavljanju na crnu listu za njega navele vlasti SAD-a.

"U potpunosti odbacujem sve navedene optužbe kao neistinite i tendenciozne. U svom političkom djelovanju u potpunosti radim na provođenju Ustava, zakona i Daytonskog i Washingtonskog mirovnog sporazuma i svih drugih sporazuma koji se odnose na Federaciju BiH i BiH, te sam zbog toga iznenađen ovim izrečenim sankcijama", naveo je Čavara u reagiranju.

Predsjednik Federacije BiH i dopredsjednik HDZ-a BiH Čavara jučer je dodan na listu sankcioniranih dužnosnika američkog ministarstva financija i riznice. Razlog za to je što od 2018. godine nije omogućio izbor nove izborne vlasti u Federaciji BiH te izbor novih članova ustavnoga suda toga entiteta. On međutim tvrdi kako je to posljedica nepostizanja dogovora između vodeće hrvatske i bošnjačke stranke HDZ-a BiH i SDA, a ne njegove želje.

"Nemogućnost uspostave nove izvršne vlasti nakon izbora 2018. godine ima iste razloge kao i neimenovanje sudaca Ustavnog suda Federacije BiH, a to je nepostojanje političkog dogovora u Federaciji BiH za što ja ne mogu biti odgovoran, a pogotovo ne prema onima koji su uzeli sebi za pravo da izreknu sankcije Predsjedniku FBiH bez navođenja po kojoj odredbi međunarodnog prava", naveo je.

On se našao i u nedavnome izvješću Visokog međunarodnog predstavnika Christiana Schmidta u kojemu je navedeno kako nakon izbora 2018. godine nije imenovana nova izvršna vlast. HDZ BiH je uvjetovao taj izbor s izmjenama Izbornog zakona BiH kako bi se prestalo s praksom preglasavanja Hrvata, što se međutim u međuvremenu nije dogodilo.

Čavara je dodao kako je u ovome slučaju američkih sankcija protiv njega u pitanju 'pravo jačega'. Naveo je kako je 2017. u insceniranoj prometnoj nezgodi trebao biti ubijen te da ga je sada State Department stavio 'na istu stranu s nalogodavcima za ubojstvo'. Pri tome međutim nije pojasnio povezanost prometne nezgode s ovim događajem.

Najavio je nastavak angažiranja kao predsjednika Federacije BiH te poručio kako nema imovinu u SAD-u koja se po američkim propisima zamrzava. "Izvan Busovače nemam nikakve imovine", zaključio je.