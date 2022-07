Suočeni sa rastućim cijenama proizvoda, britanske su trgovine počele stavljati elektroničku zaštitu na "luksuzne proizvode" - poput sira, maslaca i dječje hrane, kako bi spriječili njihovu krađu.

Slike koje su podijeljene na društvenim mrežama pokazuju Cheddar sir u trgovini Aldi u Wolverhamptonu kako na sebi nosi elektroničku zaštitu. Trgovački lanac Tesco je odlučio "zaštititi" tegle mlijeka za malu djecu, od kojih neke koštaju vrtoglavih 21 britansku funtu, prenosi Daily Mail.

Now supermarkets put security tags on CHEESE as cost-of-living crisis bites: Aldi forced to protect blocks of cheddar from thieves as it becomes 'luxury item' for hard-pressed families - after a tub of Lurpak butter soared from £5.90 to £7.25 within weeks https://t.co/hd2kkHrNXQ