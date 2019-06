Ugledni britanski bankari i političari okupili su se u četvrtak navečer u Londonu kako bi poslušali govore kancelara Philipa Hammonda i guvernera britanske banke Marka Carneya. Na samom početku govora, u salu je upalo 40-ak aktivista Greenpeacea.

Zaštitarska služba pokušala je zadržati navalu aktivista, no neki su uspjeli ući među goste. Jedna od aktivistica došla je do ministra vanjskih poslova Azije i Pacifika Marka Fielda. On ju je grubo zgrabio i izgurao iz sale.

Telegraph javlja da bi se Field mogao suočiti s pozivom na ostavku zbog snimke na kojoj vrlo grubo gura aktivisticu iz sale. Na snimkama se vidi da je ustao, gurnuo je, zgrabio za vrat i izbacio van.

"Mnogi gosti su se osjećali ugroženim kada su aktivisti ušli u sobu. Kada je jedna od njih projurila pokraj mene, instinktivno sam reagirao. Nije bilo osiguranja, a ja sam bio zabrinut da bi ona mogla biti naoružana, uhvatio sam je i izbacio iz sobe", rekao je Field.

Na povratku u svečanu dvoranu, Fielda je dočekao aplauz prisutnih. Neki mediji javljaju da se Field nakon incidenta ispričao aktivistici.

Sve se dogodilo u Mansion Housu u Londonu, piše BBC. "Primili smo nekoliko prijava o napadu koji se dogodio te večeri. Policija ih trenutno istražuje", priopćeno je iz londonske policije.

"Ovo je pravo dno. Prioritet koji treba doći prije svih ostalih, poput dobiti, prihoda ili rasta je - opstanak. To se mora prepoznati u svakoj dvorani, počevši od one u kojoj je kancelar", kazao je jedan od aktivista Areeba Hamid.

Dawn Butler, pravobraniteljica za žene i jednakost spolova, opisala je snimke incidenta kao strašne. "On mora biti hitno suspendiran ili opozvan zbog nasilja nad ženama", napisala je na Twitteru.

