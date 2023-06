Što se događa u Ukrajini? Britanci objavili nove podatke, otkrili i neke poteze ruskih snaga

"Ukrajinske snage pozicionirale su se i ponovno poduzimaju velike ofenzivne operacije na tri glavne osovine u južnoj i istočnoj Ukrajini", objavilo je ministarstvo u Londonu u svom dnevnom ažuriranju sukoba na Twitteru.

Koristili su iskustvo iz prva dva tjedna protuofenzive za "usavršavanje taktike za napad na duboku, dobro pripremljenu rusku obranu", dodaje se.

