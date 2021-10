Policija u Rio de Janeiru u srijedu je pronašla veliku količinu nacističkih suvenira i oružja čija se vrijednost procjenjuje na tri milijuna eura, u domu Brazilca osumnjičenog za silovanje maloljetnice.

Civilna policija Rio de Janeira rekla je da je pronašla više od 1000 predmeta u domu neimenovanog 58-godišnjeg sumnjivca, uključujući nacističke uniforme, časopise, slike, nacističko znakovlje, slike Adolfa Hitlera, zastave i medalje Trećeg Reicha. Također su pronašli pištolje i municiju iz toga vremena.

Predmete je policija otkrila kad je ušla u dom muškarca kako bi mu uručila nalog za uhićenjem pod sumnjom da je silovao maloljetnicu i zlostavljao drugu djecu u svojoj stambenoj zgradi na zapadu grada. Sumnjivac je također optužen za ilegalno posjedovanje oružja i rasnu diskriminaciju.

Uhvaćen u Zagrebu: Pedofil iz Nizozemske u računalu godinama čuvao tisuće fotografija i videosnimki djece

"On je pametan i artikuliran muškarac, no niječe holokaust, homofoban je, pedofil je i kaže da lovi homoseksualce", rekao je Luis Armond, detektiv koji vodi slučaj. "Nisam liječnik, no čini mi se kao nenormalan psihopat."

Armond je rekao da sumnjivac dolazi iz bogate obitelji investitora i vjerojatno je iskoristio svoje nasljedstvo da izgradi kolekciju. Armond je procijenio da nacistička uniforma visokog dužnosnika može koštati oko 250 tisuća eura.

Jezivo izvješće o pedofilskim zločinima u Francuskoj: Svećenici i redovnici u zadnjih 70 godina silovali 216.000 maloljetnih osoba

Policija istražuje vezu osumnjičenika s nacističkim i drugim skupinama krajnje desnice, pokušavajući utvrditi je li bio aktivan na tržištu s takvim predmetima.

Armond je rekao da je potrebno pronaći muzej za takvu kolekciju.

"Ovo je nešto što je potpuno neobično i šokantno", rekao je.