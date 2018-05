Berlinski policajci u nedjelju su zaprimili neobičan poziv. U jednom gradskom parku okupilo se 150 ljudi koji su tamo odlučili okrenuti janjce na ražnju.

Nevjerojatan poziv u nedjelju su zaprimili berlinski policajci, piše Bild. Naime, u jednom gradskom parku okupilo se oko 150 ljudi koji su tamo odlučili okrenuti 12 janjaca na ražnju.

O samom događaju berlinska policija oglasila se na svojoj stranici na Facebooku, gdje su napisali kako su zaprimili poziv zabrinutih građana koji su ih zamolili da dođu u park Volkspark Friedrichshain gdje je nekoliko ljudi "nabilo ovce bez kože na ražanj".

Policajce je od samog poziva više šokirao prizor koji ih je dočekao u parku - janjci koji su cvrčali na vatri i 150 ljudi okupljenih oko njih. Među njima je bilo i djece.

Policajce i vatrogasce koji su izašli na teren zabrinuo je vrući ugljen na suhoj travi i automobilski akumulatori koje su okupljeni koristili za svoj pothvat. I dok su vatrogasci gasili vatru, policajci su zabilježili podatke odgovornih osoba.

Nakon kraćeg uvjeravanja i uzimanja osobnih podataka, okupljeno društvo je pečene i napola pečene janjce utovarilo u osobne automobile te se udaljilo iz parka, stoji u policijskom izvješću.

Berlinski dnevnici, među kojima i Berliner Morgenpost, pišu da se radilo o osobama s "njemačkim, bosanskohercegovačkim i hrvatskim“ državljanstvom.

Ispod policijske objave na Facebooku jedan je korisnik napisao da su okupljeni vjerojatno slavili pravoslavni Uskrs, dok drugi tvrde da se radi o proslavi Đurđevdana, a većina sudionika roštilja u gradskom parku podrijetlom je iz Bosne i Hercegovine.

Inače, paljenje roštilja u nekim je parkovima dopušteno samo na određenim mjestima, no to se ne odnosi na travnate površine, kao što je bio slučaj u Berlinu. Za uništavanje travnjaka predviđene su kazne i do 5000 eura. (Hina/Ma.B.)