Britanski premijer Boris Johnson nenajavljeno je u subotu otputovao u Kijev i tamo se sastao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Kasnije se prošetao gradom, gdje je dočekan s oduševljenjem, a dobio je i neobičan poklon.

Nakon što se britanski premijer Boris Johnson nenadano sastao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, kasnije su se prošetali Kijevom.

Johnson je objavio video na svom Twitteru, naglasivši da se radi o predivnoj zemlji. Tijekom njihove zajedničke šetnje, Johnsonu se obratio jedan Ukrajinac. Prvo mu se smješkao i mahao, a potom mu je prišao Johnson pa su se i rukovali.

The Ukrainians have the courage of a lion.



President @ZelenskyyUa has given the roar of that lion.



The UK stands unwaveringly with the people of Ukraine.



Slava Ukraini 🇬🇧 🇺🇦 pic.twitter.com/u6vGYqmK4V