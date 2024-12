Ukrajinski mediji javljaju da je Putinova generala ubila ukrajinska sigurnosna služba, prenosi BBC.

Izvor za Reuters u Ukrajinskoj sigurnosnoj službi rekao je da Kijev Kirilova smatra ratnim zločincem i "apsolutno legitimnom metom".

Izvor ga je optužio da je naredio korištenje zabranjenog kemijskog oružja protiv ukrajinskih snaga u ratu.

Bomba skrivena u električnom skuteru ubila je u utorak u Moskvi visokog ruskog generala koji zapovijeda snagama za zaštitu od nuklearnih opasnosti, priopćio je ruski istražni odbor.

General-pukovnik Igor Kirilov, koji je zapovjednik ruskih postrojbi za nuklearnu, biološku i kemijsku zaštitu, ubijen je ispred stambene zgrade na Rjazanski Prospektu, 7 km jugoistočno od Kremlja.

"Igor Kirilov, načelnik snaga za radijacijsku, kemijsku i biološku zaštitu Oružanih snaga Ruske Federacije, i njegov pomoćnik ubijeni su", rekao je istražni odbor.

Fotografije objavljene na ruskim kanalima na Telegramu prikazuju uništen ulaz u zgradu zatrpan ruševinama i dva tijela kako leže u krvavom snijegu. Otvorena je istraga.

Ruske postrojbe za radijacijsku, kemijsku i biološku obranu, poznate kao RKhBZ, specijalne su snage koje djeluju u uvjetima radijacijske, kemijske i biološke kontaminacije.

Lieutenant General of the russian armed forces' Chemical Weapons Department Igor Kirilov was blown up in moscow.

The Security Service of Ukraine reported him in absentia on suspicion.

He is responsible for the massive use of banned chemical weapons. #Ukraine #RussiaIsCollapsing