Boeign 777 letio je iz Los Angelesa u Šangaj, no zbog kvara se morao vratiti u LA. Prije prisilnog slijetanja morao je ispustiti gorivo.

Čak 17 djece i devet odraslih ozlijeđeno je u utorak poslijepodne nakon što je avion ispustio gorivo iznad igrališta osnovne škole u gradu Cudahy u Kaliforniji.

Boeign 777 sletio je u obližnju zračnu luku u Los Angelesu. No svi koji su zatražili liječničku pomoć imaju samo lakše ozljede, prenosi Fox11. Nisu čak ni hospitalizirani. Djeca su se žalila na kožne iritacije.

Avion prijevoznika Delta Air Lines letio je iz Los Angelesa u Šangaj, no zbog kvara se vratio u LA gdje je prisilno sletio. Nitko ni u slijetanju nije ozlijeđen.

Boeing je prije prisilnog slijetanja gorivo hitno ispustio na više lokacija.

UPDATE*** Patient count updated to 17 children, 9 adults. All minor injuries w/ no transports to local hospital from school. There are no evacuation orders for the immediate area. Substance was confirmed JET FUEL.



Refer to school regarding plans for child pick-up. #LACoFD