Anatolij Geraščenko pronađen je mrtav na svom radnom mjestu, preminuo je tijekom pada s velike visine.

Bivši voditelj Moskovskog zrakoplovnog instituta Anatolij Geraščenko preminuo je u srijedu od posljedica pada s velike visine unutar Instituta.

Anatolij Geraščenko radio je u MAI-ju od 1977. do 2007. kao vodeći inženjer, glavni mehaničar, stručnjak za razvoj kompleksnih i društvenih pitanja Instituta.

Od 2007. do 2015. godine bio je rektor ustanove. Objavio više od 100 znanstvenih radova i članaka.

Former head of Moscow Aviation Institute Anatoliy Geraschenko died as result of "falling from the high altitude inside institute" https://t.co/BOQRxmeGdr #Russia pic.twitter.com/wL6srCz3cC