Amy Dorris (48) odlučila je progovoriti o incidentu koji se dogodio prije dva desetljeća, kada se s tadašnjim dečkom družila s Donaldom Trumpom. Zajedno su proveli vikend tijekom kojeg joj se američki predsjednik nabacivao te je i napao. Odvjetnici američkog predsjednika sve su negirali.

Amy Dorris (48) optužila je Donalda Trumpa da ju je seksualno napastovao prije dva desetljeća na turniru US Open. Njoj su tada bile 24 godine, bavila se glumom i modelingom, a sa sadašnjim američkim predsjednikom družila se zbog tadašnjeg dečka Jasona Binna, koji mu je bio prijatelj.

U intervjuu za britanski The Guardian Dorris je ispričala kako ju je Trump pipkao po cijelom tijelu te joj gurnuo jezik u usta i držao je za ruku da ne može pobjeći.

"Gurnuo mi je jezik u grlo, a ja sam ga odgurivala. Tada je njegov stisak postao jači i grabio me po stražnjici, grudima, leđima, posvuda", ispričala je Dorris.

Trumpovi odvjetnici sve su zanijekali, a Binn kaže da se ne sjeća da mu se Dorris požalila na zlostavljanje u to vrijeme. No Amy Dorris ističe kako je sad majka, ima dvije kćeri, te im želi pokazati da ne smiju dopustiti nikome da im radi nešto što one ne žele. Bojala se ranije progovoriti, kaže, iz straha za obitelj.

"Otprve je bio nagao. To mi se čini tipično za određeni tip ljudi koji misle da imaju pravo na sve što požele... Iako je tamo bio moj dečko", dodala je.

Donald Trump accused of sexual assault by former model https://t.co/ZoGPWoCqFj — The Guardian (@guardian) September 17, 2020

Dorris kaže kako se zlostavljanje dogodilo kad se vraćala s toaleta u Trumpovoj privatnoj loži. On ju je dočekao na izlasku i navalio na nju iako mu je rekla da nije zainteresirana. Nakon toga je provela još cijeli vikend u istom društvu i kaže da se nije nikome povjerila jer je osjećala pritisak da nikome ne kvari zabavu. Više je nije dirao, kaže Amy, ali Trump joj se nastavio nuditi.

Trumpovi odvjetnici odgovorili su da se Dorris nikad nije obratila vlastima niti Donaldu Trumpu u vezi s tim optužbama.

"Kad nekome uđeš u intimni prostor, nije važno jesi li silovana, to je seksualno zlostavljanje i to nije u redu", zaključila je Dorris, koja kaže da joj je dosta šutnje i da joj je dosta što se Trump izvlači od takvih optužbi.