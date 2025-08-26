Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
BIVŠI IRSKI PREMIJER

Politički veteran koji je sudjelovao u postizanju ključnog sporazuma: "Izbor je jasan, masovna evakuacija ili..."

Piše Hina, 26. kolovoza 2025. @ 13:51 komentari
Bertie Ahern
Bertie Ahern Foto: Afp
Bivši irski premijer bio je jedan od političara ključnih za postizanje Sporazuma iz 1998. koji je dovršio krvave sukobe između protestanata i katolika u Sjevernoj Irskoj.
Najčitanije
  1. Prosvjedi Lausanne - 5 5
    nakon pogibije tinejdžera

    VIDEO Izbili veliki neredi: Miran europski grad u plamenu, pretučen desničarski političar
  2. Uragan Erin stiže prema Europi
    Ostaci uragana

    Pogledajte što ide prema Europi, a zahvatit će i Mediteran: "Očekujte dinamičan kraj mjeseca..."
  3. Frane Delić Cipa
    Frane Delić Cipa

    Iznenada preminuo poznati splitski ugostitelj i glazbenik

Komentirajte clanke na portalima Nove TV i osvojite vrijedne nagrade

Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Kako se piše: čistiji ili čišći
Kako se piše
Čistiji ili čišći
Bivši irski premijer u Zagrebu: 'Građanski koncept' potkopao bi mir u Sj. Irskoj
BIVŠI IRSKI PREMIJER
Politički veteran koji je sudjelovao u postizanju ključnog sporazuma: "Izbor je jasan, masovna evakuacija ili..."
Što je uznemirilo građane u BiH? "Kao da je bager prošao kroz zgradu", "Ljuljnuo pajdo fino"
fantomska magnituda
Zbrka oko potresa koji je uznemirio susjede: "Kao da je bager prošao kroz zgradu", "Ljuljnuo pajdo fino"
HZMO: Aktualna vijednost mirovine veća za 6,48 posto, isplata u rujnu
usklađivanje
Stižu veće mirovine, objavljeno koliko će točno rasti
Hrvat i Bugarka krali u Vodicama i Tisnom: Uhvatila ih policija
SERIJSKI KRADLJIVCI
Hrvat i Bugarka se udružili i krali po obali: Nema što im nije došlo pod ruku
Slika koju su ukrali nacisti uočena na stranici agencije za nekretnine u Argentini
stranica agencije
Slika koju su ukrali nacisti otkrivena slučajno: Zna se i u čijem dnevnom boravku visi
Neredi u švicarskom gradu Lausanne zbog smrti tinejdžera u policijskoj potjeri
nakon pogibije tinejdžera
VIDEO Izbili veliki neredi: Miran europski grad u plamenu, pretučen desničarski političar
Preminuo splitski ugostitelj Frane Delić Cipa
Frane Delić Cipa
Iznenada preminuo poznati splitski ugostitelj i glazbenik
Pogledajte što ide prema Europi, a zahvatit će i Mediteran: "Očekujte dinamičan kraj mjeseca..."
Ostaci uragana
Pogledajte što ide prema Europi, a zahvatit će i Mediteran: "Očekujte dinamičan kraj mjeseca..."
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević održat će konferenciju za medije
Kvaliteta života
Zagreb dobio novu uslugu javnog prijevoza: Mjesečna pretplata iznosit će samo pet eura
USKOK podignuo optužnicu protiv dvojice zbog trgovanja utjecajem
ZBOG TRGOVANJA UTJECAJEM
Podignuta optužnica protiv dvojice koju je prozvao Mamić: "Spremni smo te osloboditi..."
Muškarac u Istri nožem i sjekirom napao 71-godišnjaka, prijetio smrću i ozlijedio ženu
Krvavi pohod
Užas u Istri: Muškarac s nožem i sjekirom upao u dvorište, tad je nastao horor
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Neredi u švicarskom gradu Lausanne zbog smrti tinejdžera u policijskoj potjeri
nakon pogibije tinejdžera
VIDEO Izbili veliki neredi: Miran europski grad u plamenu, pretučen desničarski političar
Pogledajte što ide prema Europi, a zahvatit će i Mediteran: "Očekujte dinamičan kraj mjeseca..."
Ostaci uragana
Pogledajte što ide prema Europi, a zahvatit će i Mediteran: "Očekujte dinamičan kraj mjeseca..."
Preminuo splitski ugostitelj Frane Delić Cipa
Frane Delić Cipa
Iznenada preminuo poznati splitski ugostitelj i glazbenik
show
Preminula je španjolska glumica Verónica Echegui
prerani odlazak
Preminula 42-godišnja glumica čiji je talent bio daleko poznat
Gdje je danas Madison Pettis?
Hit na Instagramu
Sjećate li se preslatke djevojčice iz filma s The Rockom? Danas je prava ljepotica
Maja Šuput privukla pažnju s Bloomom na Špancirfestu
seksi haljina za šetnju!
Glavne zvijezde Špancirfesta: Pogledajte zašto su se svi okretali za Majom i Bloomom!
zdravlje
Kada je najbolje jesti jogurt za zdravlje crijeva, mršavljenje i jače kosti?
Vrijeme je itekako važno
Kada je najbolje jesti jogurt za zdravlje crijeva, mršavljenje i jače kosti?
5 lijekova koje ne biste trebali miješati s magnezijem
Pazite!
5 lijekova koje ne biste trebali miješati s magnezijem
Najotrovnije biljke u Hrvatskoj: Ovih osam morate znati!
Budite oprezni!
Najotrovnije biljke u Hrvatskoj: Ovih osam morate znati!
zabava
Registracija iz SAD-a postala hit u Hrvatskoj! Pogledajte zašto
Zanimljivo
Registracija iz SAD-a postala hit u Hrvatskoj! Pogledajte zašto
Vozač BMW-a iznenadio potezom, snimka njegova podviga postala je hit
Tko bi rekao...
Vozač BMW-a iznenadio potezom, snimka njegova podviga postala je hit
Mislite da znate puno? Ovaj kviz će vas brzo razuvjeriti
Pokažite što znate!
Mislite da znate puno? Ovaj kviz će vas brzo razuvjeriti
tech
Znanstvenici otkrili neočekivanu posljedicu pandemije: Čak i kod ljudi koji nikada nisu bili zaraženi
Mogu li te promjene nestati?
Otkrili neočekivanu posljedicu pandemije: Čak i kod ljudi koji nikada nisu bili zaraženi
Znanstvenici upozoravaju na opasnost koja prijeti Jadranu: "Očekivali smo to tek krajem stoljeća..."
Ozbiljne posljedice
Znanstvenici upozoravaju na opasnost koja prijeti Jadranu: "Očekivali smo to tek krajem stoljeća..."
Stiže veliko pojačanje u Ukrajinu - Amerikanci šalju više od 3300 projektila ERAM kupljenih europskim novcem
Značajna udarna moć
Stiže veliko pojačanje u Ukrajinu - Amerikanci šalju više od 3300 projektila ERAM kupljenih europskim novcem
sport
Transferi: Como odbio 70 milijuna eura iz Tottenhama za Nicu Paza
Ne puštaju ga
Loše vijesti za Martina Baturinu: Talijani odbili 70 milijuna eura iz Londona
FARSKI OTOCI – HRVATSKA Evo kad počinje prijenos, Vatreni se pripremaju za susjede
VRAĆAJU SE VATRENI
FARSKI OTOCI – HRVATSKA Evo kad počinje prijenos, Vatreni se pripremaju za susjede
Jeličić oštro o Hajduku: "Ne mogu vjerovati da klub koji se smatra velikim to napravi"
Žestoke kritike
Jeličić oštro o Hajduku: "Ne mogu vjerovati da klub koji se smatra velikim to napravi"
tv
Daleki grad: Pokušava shvatiti kakav život to on vodi, a i ona zajedno s njim
DALEKI GRAD
Daleki grad: Pokušava shvatiti kakav život to on vodi, a i ona zajedno s njim
Leyla: Mora otići - kako da ostane nakon svega?
LEYLA
Leyla: Mora otići - kako da ostane nakon svega?
Zlatni kavez: Gotove su sve njihove muke - počinju živjeti svoju bajku!
ZLATNI KAVEZ
Gotove su sve njihove muke - počinju živjeti svoju bajku!
putovanja
Tjedni jelovnik ostaci iz hladnjaka 25.8. do 31.8.2025.
Tjedni jelovnik
7 finih jela za svaki dan ovoga tjedna koja se rade kada treba "počistiti" ostatke iz hladnjaka
Najbolje čuvana tajna Kvarnera: Otok tirkiznog mora i filmskih zalaza na kojem kuglica sladoleda košta manje nego na kopnu
Otok Unije
Najbolje čuvana tajna Kvarnera: Otok tirkiznog mora i filmskih zalaza na kojem kuglica sladoleda košta manje nego na kopnu
Plaža za domaće na hrvatskom jugu: Odlična atmosfera, divno more i ponešto za svaki gušt
Bilin žal
Plaža za domaće na hrvatskom jugu: Odlična atmosfera, divno more i ponešto za svaki gušt
novac
U nama susjednoj zemlji kineske kompanije ruše rekorde – prvi put zaradile više od milijarde eura
PRESKOČILE MAGIČNU GRANICU
U nama susjednoj zemlji kineske kompanije ruše rekorde – prvi put zaradile više od milijarde eura
Londonu od 5. rujna prijeti potpuni kaos – evo što očekuje milijune stanovnika i posjetitelja
Na rubu paralize
Londonu od 5. rujna prijeti potpuni kaos – evo što očekuje milijune stanovnika i posjetitelja
Usporedili smo slovenske i hrvatske plaće. Evo koji sektori briljiraju kod susjeda
razlika sve manja
Usporedili smo slovenske i hrvatske plaće. Evo koji sektori briljiraju kod susjeda
lifestyle
Recept za liker od smokve
Najbolji recept
Dijelimo s vama jednostavni recept za liker od smokve, ne morate čekati tjednima
Danijela Martinović u trapericama ukrašenim citatima i anđelom
BAŠ SU TOP
Danijela Martinović pobrinula se da njezine traperice budu mamac za poglede, ovakve ne viđamo često
Jakne za prohladna ljetna jutra i ulazak u jesen
Već nam trebaju
Već od 13 eura: 15 jakni za prohladna ljetna jutra i ulazak u jesen
sve
Preminula je španjolska glumica Verónica Echegui
prerani odlazak
Preminula 42-godišnja glumica čiji je talent bio daleko poznat
Gdje je danas Madison Pettis?
Hit na Instagramu
Sjećate li se preslatke djevojčice iz filma s The Rockom? Danas je prava ljepotica
Transferi: Como odbio 70 milijuna eura iz Tottenhama za Nicu Paza
Ne puštaju ga
Loše vijesti za Martina Baturinu: Talijani odbili 70 milijuna eura iz Londona
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene