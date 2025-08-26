Politički veteran koji je sudjelovao u postizanju ključnog sporazuma: "Izbor je jasan, masovna evakuacija ili..."

Takozvani "građanski koncept" ne može funkcionirati u podijeljenom društvu, rekao je u utorak u Zagrebu Bertie Ahern, bivši irski premijer i jedan od kreatora Sporazuma na Veliki petak kojim su prekinuta desetljeća sukoba u Sjevernoj Irskoj.

Ahern, irski politički veteran, predsjednik vlade od 1997. do 2008. godine, u Zagrebu je govorio na godišnjoj konferenciji hrvatskih diplomata.

Uz tadašnjeg britanskog premijera Tonyja Blaira i američkog predsjednika Billa Clintona, Ahern je bio jedan od političara ključnih za postizanje Sporazuma iz 1998. koji je dovršio krvave sukobe između protestanata i katolika u Sjevernoj Irskoj.

Hrvatski ministar Gordan Grlić Radman u utorak je naglasio da je taj dogovor primjenjiv i na Bosnu i Hercegovinu.

"Kompromis je ključ"

Ahern, koji je nakon mira na svom otoku posredovao i u sukobima u Baskiji, Kolumbiji i Iraku, smatra da je u takvim pregovorima ključno da su sve strane saslušaju jedna drugu i razgovaraju s onima koje smatraju uzrocima sukoba.

"Izbor je jasan: masovno uništenje, masovna evakuacija ili masovna prilagodba", citirao je Gustyja Spencea, radikalnog unionista koji je kasnije postao veliki zagovornik Sporazuma na Veliki petak.

U desetljećima diplomatskog rada Ahern je zaključio da "nema održivog rješenja ako postoji opsesivna usredotočenost na pobjedu".

"Sjeme novog sukoba tada je već posijano, te je samo pitanje vremena kad će on opet izbiti. To je ono što nas uči povijest", rekao je bivši čelnik Fianne Fail, irske stranke desnog centra, dodajući da se "pravi mir i pomirba" mogu ostvariti tek kad obje strane prihvate kompromis.

"Ne zanima me kako ćemo zvati mjesto, ako ćemo ga moći zvati domom", citirao je i bivšeg potpredsjednika sjevernoirske vlade Seamusa Mallona.

"Postoje oni koji ne razumiju povijest"

Ahern je na konferenciji veleposlanika upitan da usporedi svoje posredničko iskustvo sa situacijom u Bosni i Hercegovini, gdje unitarističke opcije zagovaraju takozvani koncept 'građanske države'.

Odgovorio je da u Sjevernoj Irskoj postoje oni "koji ne razumiju povijest" i zagovaraju da ona "bude kao sve druge demokracije".

Ahern je rekao da "shvaća taj argument", ali "u podijeljenom društvu to ne bi funkcioniralo".

U Sjevernoj Irskoj unionisti i republikanci dijele izvršnu vlast te ne mogu biti vladati jedni bez drugih.

Bivši irski premijer rekao je da bi ukidanje takvog sustava potkopalo povjerenje između dviju zajednica te da je to "traženje problema".

"Potrebni su svakodnevni rad i angažman"

Sporazumom na Veliki petak završilo se 25 godina nasilja pokrenutog identitetskim pitanjima koja datiraju iz 17. stoljeća, no ona su u Sjevernoj Irskoj i dalje veoma prisutna, a posljedice nasilja i dalje se očituju u krizi mentalnog zdravlja, ovisnosti o lijekovima i broju samoubojstava, nastavio je Ahern.

Mirovni proces ne završava se potpisivanjem sporazuma, rekao je Irac, naglasivši riječ "proces".

Potrebni su "svakodnevni rad i angažman i potraga za novim načinima pomirbe".

Ahern je rekao kako svijet danas svjedoči neuspjesima mirovnih dogovora poput onih iz Osla između Izraela i Palestine, što rezultira "razornim posljedicama".

"Građani neizbježno plaćaju cijenu političkog neuspjeha, kao i nedostatka političke vizije", zaključio je 73-godišnjak.