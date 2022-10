Kineski premijer Li Keqiang i trojica drugih članova Stalnog odbora Politbiroa, najvišeg tijela vladajuće Komunističke partije za kreiranje politike, isključeni su iz novoizabranog Centralnog komiteta u subotu.

Više od 2000 delegata na partijskom kongresu u Pekingu, koji se održava svakih pet godina, izabralo je Centralni komitet u kojem je 205 članova i 171 zamjenik.

Li Keqiang (67), Li Zhanshu (72), Wang Yang (67) i Han Zheng (68), pripadnici sedmeročlanog Stalnog odbora, isključeni su iz novog Centralnog komiteta.

CNN je objavio da je bivši generalni sekretar KP Kine i predsjednik Kine Hu Jintao (79) izveden iz Velike dvorane naroda tijekom ceremonije zatvaranja kongresa.

Hu je sjedio za glavnim stolom u Dvorani naroda, pored nasljednika Xija, kada su mu prišla dva muškarca. Kratko je razgovarao s njima i, kako je naveo CNN, prvotno je djelovalo kao da odbija otići. Okolnosti pod kojima je Hu izašao iz dvorane nisu poznati.

