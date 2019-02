Nakon što je papa Franjo prvi put javno govorio o svećenicima koji su seksualno zlostavljali časne sestre, bivše opatice otkrile su jezive detalje.

Rocio Figueroa, teologinja s Novog Zelanda, tako je ispričala kako ju je u Peruu godinama zlostavljao svećenik. Nakon što se kao 15-godišnjakinja pridružila jednoj zajednici, vikar ju zamolio da svoje „duhovno putovanje“ započne upravo s njim.

„Rekao je da će me podučiti samokontroli nad vlastitom seksualnošću. Bila sam naivna i bez ikakvog seksualnog iskustva. Počeo me dodirivati po cijelome tijelu. Pogrešno sam mislila da je on dobar, a ja zla. Krivila sam sebe. Nikada me nije silovao, ali me seksualno zlostavljao. Da sam žrtva zlostavljanja, shvatila sam kad sam imala 40 godina“, priča Figueroa, koja je o svemu progovorila nakon smrti zlostavljača.

Bivša časna sestra Doris Wagner-Reisinger također je progovorila o svom traumatičnom iskustvu, piše BBC News.

„Prije seksualnog zlostavljanja, bila sam duhovno uznemiravana. Nisam smjela čitati knjige niti s bilo kim razgovarati o osobnim stvarima. Izgubila sam samopouzdanje i postala slaba. Pet godina kasnije jedan član naše zajednice odlučio se zbližiti sa mnom. Uskoro me počeo i grliti, a jedne večeri ušao je u moju sobu, počeo me svlačiti te me na kraju silovao“, kazala je Doris Wagner-Reisinger.

U potresnoj ispovijedi Doris je otkrila kako nije mogla shvatiti da se „u tako savršenom svijetu“ događa zlostavljanje.

„Trebale su mi godine da shvatim da je ono što se događa bilo silovanje", kazala je.