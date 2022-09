Bivša voditeljica protokola predsjednice Republike Hrvatske Tina Tödtling, koja je i sama radila na protokolu dolaska kraljevske obitelji u Hrvatsku, gostovala je u Dnevniku Nove TV.

Osvrnuvši se na taj veliki događaj, Tina Tödtling je kazala kako su protokoli dolaska kraljevske obitelji nešto drugačiji.

"Drugačija je dimenzija posjeta. Ona je više ceremonijalnog karaktera nego političkog, gospodarskog ili ostalog i to zbog funkcije koje oni obavljaju. Nisu provoditelji izvršne vlasti, pa tim više je taj ceremonijalni dio. Pripreme su možda izazovnije nego one kada dolazi poglavar države zato što kraljevski protokoli dolaze unaprijed sa vizijom kako bi to trebalo izgledati, što posjetiti, a na vama je da usmjerite na ono što vi želite pokazati", pojasnila je Tödtling u Dnevniku Nove TV.

Istaknula je kako je uvijek bitno da je gost zadovoljan i da ode sa dobrim emocijama iz naše države. "Uvijek više sadržavaju tog društvenog, humanitarnog dijela. Tom prilikom obiđu i naše kulturno-znanstvene ustanove, ili neke centre za rehabilitaciju kao što je SUVAG. Humanitarna komponenta gotovo da je obvezna u kraljevskim posjetima", istaknula je Tödtling.

Osvrnuvši se na značaj protokola i ceremonijala nakon smrti kraljice Elizabete II., Tödtling je istaknula da se radi o itekako važnoj stvari.

"Zato što, kao i u svim događanjima, malim ili velikim, postoje određena pravila po kojima ti događaji idu. Ta pravila su tu da ih se prati. Često se kod nas misli da propisuju strogoću. To garantira uspješnost događaja, a pogotovo u ovakvom nečem što će se događati kao što je državni pogred. Tu se zaista moraju pratiti sve upute koje daje kraljevski protokol", poručila je Tödtling.

"Jako je teško odrediti brojku ljudi koji sudjeluju na protokolu ispraćaja kraljice. Ali, bit će to zaista velik broj. Neće sudjelovati samo protokol. Sve propisuju, u detalje. Protokol je taj koji će voditi i organizirati, ali tu je jako puno službi uključeno. Od policije, zdravstvenih službi, zračnih luka, vozača. Produžene ruke će svakako biti veleposlanstva država čijih se čelnici odluče doći. Oni su već oformili i izvijesitli veleposlanstva diljem Ujedinjenog Kraljevstva. Svi su zamoljeni da pričekaju upute po kojima će se ići", zaključila je bivša voditeljica protokola predsjednice Republike Hrvatske Tina Tödtling.

