"Bio sam prestravljen, on je psihopat": Muž drogirao ženu i silovalo je 50 stranaca, snimci monstroznog čina prikazani u sudnici

Iznenadna tišina preplavila je sudnicu u Avignonu dok su tri velika televizijska ekrana, postavljena visoko na tri zida, ponovno zatreptala. U sumornom suđenju i optužbama za drogu i silovanje, došlo je vrijeme da se prikaže više pažljivo odabranih kućnih videa Dominiquea Pelicota.

Ti videozapisi, koje je Pelicot snimio i čuvao na disku dokumentiraju napade na njegovu bivšu suprugu Gisèle tijekom desetljeća. Pedeset muškaraca optuženo je da ju je silovalo nakon što ju je suprug drogirao i ostavio onesviještenu u krevetu.

72-godišnja Gisèle Pelicot odustala je od anonimnosti kako bi sve pojedinosti o tome čemu je bila izložena mogle biti otkrivene francuskoj javnosti. Njezini odvjetnici borili su se da se videosnimke zločina prikazuju na sudu.

Iako je sudac ranije rekao da će ljudi "osjetljive naravi" moći otići, jedan od odvjetničkog tima Gisèle Pelicot rekao je da su mnogi odlučili "pogledati silovanju ravno u oči".

Mnogi muškarci koje je njezin bivši suprug regrutirao na internetu inzistiraju na tome da nisu vjerovali da je ono što rade silovanje.

Na ekranu se, gotovo u tišini, mogao vidjeti nizak, blijed muškarac samo u plavim gaćama i crnim čarapama kako prilazi krevetu. Kamera se pomicala dok ga je pratila. Iza muškarca, na lijevom boku, gotovo gola, na zgužvanoj bijeloj plahti ležala je žena. A onda su, bez izmjena, bez ikakvog zamagljivanja, započeli seksualni činovi. Na trenutke, kasnije u videu, moglo se jasno čuti ženu kako hrče.

Na sudu je Dominique Pelicot stavio obje ruke na uši. Godinama je u hranu i piće svoje supruge stavljao lijekove, zbog čega je ostala bez svijesti i ozbiljno je utjecalo na njezino zdravlje.

Tužitelji tvrde da je svih 50 muškaraca koji su prihvatili internetske pozive Pelicota da posjete obiteljsku kuću u selu Mazan, blizu Avignona, moralo znati da je njegova žena bez svijesti. Stoga su morali shvatiti da ona nije bila suglasna partnerica u nekakvoj seksualnoj igri u kojoj se samo pretvarala da spava. Stoga su je sigurno namjeravali silovati. Ali niz odvjetnika i njihovih klijenata sada to pokušava osporiti.

Čovjek vidljiv na ekranu u prvom videu perikaznom u sudnici bio je 43-godišnji stolar, na sudu je imenovan kao Vincent C.

"Prepoznajete li činjenice teškog silovanja za koje ste optuženi?" upitao ga je glavni sudac Roger Arata.

"Ne", odgovorio je Vincent C.

Njegovo objašnjenje svodilo se na to da otkako mu je Dominique Pelicot rekao da je žena pristala na takve igrice, nije više razmišljao o tome. U tom je trenutku Gisèle Pelicot napustila sudnicu na nekoliko minuta, rekavši - "Ne mogu podnijeti tog čovjeka".

Vincent C je priznao da je to iskustvo bilo čudno i različito od svega što je susreo s drugim parovima. Međutim, nakon što je razgovarao sa svojom majkom i odvjetnicima te gledajući kako se odvija suđenje, Vincent C je rekao da je bolje shvatio francuski zakon, značenje silovanja i težinu svojih djela.

"Sada kada mi je rečeno kako su se događaji odvijali, da, djela koja sam počinila bila bi silovanje."

"Jeste li svjesni da je Gisèle Pelicot bila žrtva vaših djela?" upitao je sudac.

"Da."

Pelicot je sam priznao sve optužbe.

Dok su neki od optuženih priznali silovanje, drugi su tvrdili da su razgovarali ili komunicirali s Gisèle Pelicot u spavaćoj sobi.

"Dakle, postoje sive zone u ovom suđenju", nastavio je odvjetnik Gontard, ukazujući na činjenicu da je same video snimke već montirao sam Pelicot, što znači da su dokazi koji bi mogli biti od pomoći obrani mogli biti izrezani.

Desetak minuta vožnje od zgrade suda, u maloj kući u predgrađu Avignona, još jedan od optuženih, koji je već svjedočio na suđenju, pristao je govoriti za BBC pod uvjetom anonimnosti. Muškarac, po zanimanju medicinski brat, sebe je prikazao kao žrtvu Dominiquea Pelicota.

“Bio sam prestravljen... Sveden sam na stanje instrumenta. On je bio taj koji mi je govorio - napravi ovo. Rekao sam sebi, ovaj čovjek nije normalan, on je psihopat. To je zasjeda, zamka. Ubit će me u ovoj kući", rekao je optuženi.

Samo polovica optuženih do sada je pozvana da svjedoči, no već je ovaj slučaj do najmračnijih detalja razotkrio užase kojima je bila izložena Gisèle Pelicot i njezinu iznimnu hrabrost u uskraćivanju prava na privatnost.

