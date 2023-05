Tina Turner bila je "ikona" glazbe i njezina je smrt "ogroman gubitak" za sve koji su je voljeli kao i za glazbenu industriju, izjavila je u srijedu glasnogovornica Bijele kuće Karine Jean-Pierre.

Saznavši usred konferencije za medije za smrt "kraljice rocka", glasnogovornica je izjavila da je "jako velika obožavateljica" i dodala: "Naše misli idu uz njezinu obitelj i prijatelje."

Glazbena diva Tina Turner, koju su klasici soula i pop hitovi poput pjesama "The Best" i "What's Love Got to Do With It" učinili svjetskom glazbenom superzvijezdom, preminula je u dobi od 83 godine.

Tina Turner proteklih je nekoliko godina patila od niza zdravstvenih problema, uključujući rak, moždani udar i zatajenje bubrega, objavio je u svom posebnom prilogu BBC.