Općinski načelnik Rame u Bosni i Hercegovini Jozo Ivančević odbio je zahtjev HDZ-a BiH da se hrvatskog člana Predsjedništva BiH Željka Komšića proglasi nepoželjnom osobom i u toj sredini.

U petak je za sarajevsko "Oslobođenje" izjavio kako ne želi sudjelovati u kampanji čiji je jedini cilj prikriti sve promašaje za koje je, po njegovim riječima, odgovoran čelnik HDZ-a BiH Dragan Čović i politika koju je on vodio.

"Draganu Čoviću kandidatura i izbor Željka Komšića došli su kao glavni prekrivač svih teških promašaja, nedosljednosti i neispunjenih obećanja“, kazao je Ivančević, koji je član HDZ-a 1990. U Rami je HDZ 1990. već godinama na vlasti i ta općina slovi za utvrdu oporbene politike među Hrvatima u BiH.

Gotovo sve općine i županije u kojima vlast drži HDZ BiH nakon izbora provedenih u listopadu 2018. uključile su se u kampanju stigmatiziranja Željka Komšića nakon što je on u izbornom srazu za člana Predsjedništva BiH pobijedio Čovića.

Kao odgovor na to, u HDZ-u BiH uslijedio je niz odluka kojima je Komšić proglašen za personu non grata u općinama i županijama s hrvatskom većinom, a zahtjev da se to učini i u Rami uslijedio je nakon što su prošlog tjedna Čović i predsjednik HDZ 1990. Ilija Cvitanović potpisali sporazum o suradnji dviju stranaka u borbi za ostvarivanje temeljnih prava hrvatskog naroda, odnosno za izmjene ustava i izbornog zakona kojima će se osigurati njegova jednakopravnost.

Načelnik Ivančević taj je zahtjev odlučno odbacio jer drži kako je glavno izvorište problema s kojima se Hrvati u BiH danas susreću politika HDZ-a BiH i Dragana Čovića, a ne izbor Komšića u Predsjedništvo BiH.

"Mi smo se davno usprotivili Čovićevu jednoumlju i demokratski pokazujemo svoje stajalište. Ovo pokazivanje našeg stajališta ne mora biti odmah put u raskol, nego razvoj demokracije unutar stranke, ali i u cijeloj zajednici.

Ako i dođe do raskola, to je upravo ostvarivanje cilja Dragana Čovića koji pokušava uništiti oporbu među Hrvatima BiH. Mi u Prozor-Rami ne planiramo mijenjati mišljenja i stajališta iskazana prilikom osnivanja HDZ-a 1990.", kazao je Ivančević.

Sam Komšić izjavio je kako se ne uzrujava posebice zbog toga što su ga u većinskim hrvatskim sredinama proglasili nepoželjnom osobom.

“Institut persona non grata, koji su za mene uvele HDZ-ove općine, meni je smiješan. Ne trebaju oni meni, njima sam ja potrebniji. Krećem se u Sarajevu, ali i u općinama u središnjoj Bosni i tamo se animozitet među običnim ljudima ne osjeti, to nam servira politika", izjavio je Komšić tijekom gostovanja u HTV-ovoj emisiji Nedjeljom u 2 ranije ovog mjeseca. (Hina)