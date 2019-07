Predsjedništvo Bosne i Hercegovine u utorak je glasovima Željka Komšića i Šefika Džaferovića donijelo odluku o pokretanju spora protiv Hrvatske zbog gradnje Pelješkog mosta a aktualni predsjedatelj Milorad Dodik bio je protiv toga te je najavio kako će je nastojati blokirati koristeći mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa.

"U formalnom smislu (odluka) se smatra usvojenom ali s obzirom na to da svaki član ima pravo na vitalni interes ja sam potegao kao srpski član Predsjedništva pitanje vitalnog nacionalnog interesa", kazao je Milorad Dodik novinarima u Sarajevu nakon sjednice Predsjedništva BiH.

Nije pojasnio kakav bi se točno spor trebao voditi no pretpostavka je kako je u pitanju pokretanje postupka pred nekim od međunarodnih arbitražnih tijela.

Mehanizam vitalnog nacionalnog interesa znači kako će Dodik sada svoje protivljenje stajalištu Željka Komišća i Šefika Džaferovića obrazložiti pred Narodnom skupštinom Republike Srpske i ukoliko ona njegovo mišljenje prihvati dvotrećinskom većinom zastupnika onda odluka za koju su glasovala druga dva člana Predsjedništva BiH ne može stupiti na snagu.

Dodikov Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) uz koalicijske partnere ima apsolutnu većinu u parlamentu RS pa je izvjesno kako će to tijelo poduprijeti veto na odluku Predsjedništva BiH izglasanu u utorak.

Sam Dodik je kazao kako takva odluka nije dobra jer otvara nove probleme u odnosima BiH i Hrvatske. Istaknuo je kako je to posebice štetno u danu u kojemu je konačno potpisan međudržavni ugovor o gradnji mosta preko Save kod Gradiške na što se čekalo punih deset godina.

"Moj je zahtjev bio da se sa Hrvatskom napravi sporazum o granici, ali su se oni (Komšić i Džaferović) usmjerili na most Pelješac", kazao je Dodik istaknuvši kako bi to značilo ne samo spor s Hrvatskom nego i sa Europskom unijom a u postojećim odnosima snaga to ni za BiH ne bi bilo dobro.

Komšić i Džaferović ranije su opetovano isticali stajalište po kojemu Hrvatska ne bi smjela graditi most za Pelješac prije nego što se riješi pitanje razgraničenja između dvije države na moru kod Neumskog zaljeva.

Tvrde kako Pelješki most blokira pristup BiH otvorenome moru. (Hina)