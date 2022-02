Kako je uopće došlo do tenzija između Ukrajine i Rusije? BBC je o tome objavio zanimljiv video. U međuvremenu, Biden prijeti Putinu, a Velika Britanija poručuje kako je napad pitanje dana. "Upozorenja o neposrednoj ruskoj invaziji samo siju paniku", upozorava pak ukrajinski predsjednik.

- Bijela kuća upozorila je da ruski napad na Ukrajinu može početi u svakom trenutku, i to bombardiranjem iz zraka.

-Telefonski razgovor između Putina i Bidena nije smirio sve jače tenzije između Rusije i Ukrajine

- "Upozorenja o neposrednoj ruskoj invaziji samo siju paniku", upozorava pak ukrajinski predsjednik

Tijek događaja iz minute u minutu pratite u nastavku:

10:45 BBC je objavio video u kojem objašnjavaju kako je došlo do vrhunca tenzija oko Ukrajine.

Will Russia invade Ukraine? The BBC's James Landale explains how we reached this point#Raworth https://t.co/gwxn6JyRhu pic.twitter.com/xLClzNcE4w — BBC Politics (@BBCPolitics) February 13, 2022

9:10 Britanski ministar obrane Ben Wallace je u razgovoru za Sunday Times upozorio da je ruski napad na Ukrajinu "vrlo vjerojatan" unatoč diplomatskim naporima da do rata ne dođe.

9:01 Joe Biden je u telefonskom razgovoru, koji je trajao jedan sat, zaprijetio Vladimiru Putinu da će Rusija snositi teške posljedice u slučaju invazije. Na američka nagađanja o napadima reagirao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski te zatražio dokaze za tvrdnje o skoroj invaziji.

"Istina je da mi imamo drukčije informacije od naših prijatelja, pa sada naši najbolji prijatelji takvim vijestima stvaraju na terenu najvećeg neprijatelja - paniku koja nam nije potrebna", komentirao je Volodimir Zelenski.

9:00 Ruski predsjednik Vladimir Putin je u subotu telefonskom razgovoru američkom predsjedniku Joeu Bidenu rekao da će Moskva razmotriti ideje koje je iznio, a odnose se na rješavanje sigurnosnih zahtjeva Rusije, no da se one i dalje ne bave ključnim ruskim problemima, objavio je Kremlj. Biden i Putin su razgovarali telefonom usred napetosti nastalih zbog razmještaja ruske vojske na ukrajinskoj granici, što je potaknulo bojazan od moguće skore invazije na Ukrajinu, no Rusija je dosad više puta demantirala takve planove.

Na konferenciji za novinare, dužnosnik Kremlja Jurij Ušakov poziv je opisao kao poslovni razgovor, no dodao je da u njegovoj pozadini stoji "histerija" koja se razvila na Zapadu u pogledu potencijalnog ruskog napada za koju je rekao da je apsurdna.

8:00 State Department je većini članova američkog veleposlanstva naredio da napuste Ukrajinu, a još u petak je svim privatnim osobama savjetovao da zemlju napute u roku od 48 sati. Više je zemalja svojim građanima u Ukrajini tijekom tjedna dalo naputak da napuste tu zemlju, a Izrael, Portugal, Bugarska i Hrvatska tom su se popisu pridružile u subotu.

7:00 Washington je u petak objavio da bi ruska invazija na Ukrajinu, koja bi vjerojatno započela zračnim napadom, mogla početi u bilo kojem trenutku. Moskva je više puta osporila verziju događaja kakvim ih prikazuje Washington, kazavši da je blizu ukrajinske granice razmjestila više od 100.000 vojnika kako bi se zaštitila od mogućeg napada NATO-ovih saveznika.

06:01 Rusija je optužila američku podmornicu za nedozvoljen upad u njene vode.