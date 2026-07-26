Napadač iz Berlina prije dva mjeseca izašao iz maloljetničkog pritvora: Policija provjerava je li imao pomagača

Berlinska policija objavila je fotografiju 21-godišnjeg islamista osumnjičenog za napad na povorku ponosa u subotu navečer u kojem je poginula jedna osoba, a više od deset ih je ozlijeđeno.

U objavi u nedjelju policija poziva građane da pomognu u pronalasku muškarca identificiranog kao Abdul B. i dodaje da se još ne zna je li on djelovao sam jer je nakon zaustavljanja vozila kod Brandenburških vrata možda izašlo više osoba.

Bild prenosi da je riječ o Abdulu Balloutu, muškarcu libanonskog podrijetla rođenom 2005. u Berlinu, navodno u svibnju puštenom iz maloljetničkog pritvora.

Od šesnaest osoba ozlijeđenih u napadu, tri su u stanju opasnom po život, a neke od ozljeda uključuju i ubodne rane, priopćili su policija i hitne službe.

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Organizatori proslave Christopher Street Day, godišnje berlinske povorke ponosa LGBTQ+ zajednice, otkazali su preostale događaje.

Policija je traženog muškarca opisala kao mršavog, visokog oko 1,90 metara i crne kose. Posljednji je put viđen u bijelim hlačama i crnoj majici s kapuljačom. Navodi se da pripada "islamističkom spektru", prenosi Reuters.

Nekoliko ključnih detalja o napadu i dalje je nejasno.

Dok je policija bijelo vozilo opisala tek općenito, navodeći da je riječ o automobilu, kombiju ili minibusu, tabloid Bild objavio je da se radi o bijelom dostavnom vozilu Citroën SpaceTourer koje je napadač sam unajmio.

Policija također traga za drugim osumnjičenim napadačem, prenosi Bild.

"Prema našim najnovijim informacijama, vozilo je ušlo u Tiergarten oko 22 sata, pri čemu je ozlijeđeno nekoliko osoba, a zatim se zaustavilo nakon što je tamo udarilo u drvo", rekao je sinoć glasnogovornik policije na mjestu događaja.

"Bilo je prazno, zbog čega trenutačno intenzivno radimo na pronalasku počinitelja", dodao je.

Njemačka vlada obećala je privesti pravdi odgovorne za smrtonosni napad.

"Ovaj kukavički, podli napad na osobe koje mirno slave potresao me do srži", rekao je ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt u izjavi. "Učinit ćemo sve da brzo istražimo ovaj užasan čin i što se krije iza njega te da odgovorne privedemo pravdi."

Napad je uslijedio u osjetljivom trenutku za nepopularnu koalicijsku vladu konzervativnog kancelara Friedricha Merza, koja prolazi kroz tešku rekonstrukciju kabineta dok je kritičari optužuju za neučinkovitost.

Pokrajinski izbori trebali bi se održati za dva mjeseca, a krajnje desna oporbena stranka Alternativa za Njemačku (AfD) vodi kampanju usmjerenu na pitanja poput imigracije i sigurnosti u nastojanju da prvi put preuzme vlast u nekoj njemačkoj pokrajini.

AfD je brzo komentirao napad.

"Nećemo dopustiti vjerskim ekstremistima da nasiljem i netolerancijom podijele našu zemlju!", rekao je supredsjedatelj AfD-a Tino Chrupalla na mreži X.