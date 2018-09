Sjedenje na podu u švicarskim vlakovima tijekom jutarnjih ili popodnevnih gužvi nije rijedak prizor, no kad to čini jedna ministrica, onda je to povod za poveću pažnju na društvenim mrežama.

Švicarska ministrica prometa Doris leuthard proteklog je petka snimljena, s leđa doduše, kako sjedi na stepenicama vlaka na kat, putujući prema Zürichu, gdje je kasnije gostovala u političkom talk showu Arena.

Njezinu fotografiju kako sjedi na stepenicama u vlaku objavila je javna televizija SRF na Twitteru te objavu popratila riječima kako je čin ministrice Leuthard "vrlo simpatičan".

No, korisnici Twittera nisu bili na istoj valnoj duljini s javnom televizijom po tom pitanju, već su objavu nazvali "državnom propagandom" ili slučajem "pametnog PR-a".

Jedan od korisnika Twittera posebno je bio neimpresioniran viđenim. "Putujem tako svaki dan. Čini li i mene to sad simpatičnijim?", upitao je.

Ipak, bilo je i pozitivnih komentara pa je jedan korisnik napisao kako se "takvo što može teško vidjeti negdje drugdje" te kako švicarska poluizravna demokracija "pomaže u držanju domaćih političara na zemlji", prenosi The Local.