Američka vlada upozorila je svoje državljane na opasnost od terorističkih napada u Španjolskoj tijekom blagdana.

Američka vlada je putem Twittera izdala upozorenje turistima koji planiraju putovanje u Španjolsku i katalonski grad Barcelonu o povećanoj opasnosti od terorističkih napada u toj zemlji. Kako piše u upozorenju, opasnost je povećana tijekom blagdana Božića i Nove godine.

#Spain: Exercise heightened caution around areas of vehicle movement, including buses, in the Las Ramblas area of Barcelona during Christmas and New Year’s. Terrorists may attack with little or no warning, targeting tourist locations, transportation hubs, and other public areas. pic.twitter.com/MPGiZwMwxq