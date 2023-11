Nisu odmah shvatili

Novi skandal u BiH: Izetbegović godinu dana koristio policijsku zaštitu na koju nema pravo

Bakir Izetbegović (Foto: Armin Durgut/PIXSELL) Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Predsjedniku najveće bošnjačke stranke u BiH Bakiru Izetbegoviću ukinuto je policijsko osiguranje, no agenciji koja je za to nadležna trebalo je gotovo godinu dana da shvati kako je on u mirovini i ne obnaša nikakvu državnu dužnost pa nema ni pravo na takvu vrstu zaštite, prenose u srijedu lokalni mediji.