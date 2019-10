Avion se zabio u kuću u zajednici Colonia u New Jerseyu, javljaju američki mediji.

Požar je zahvatio najmanje dvije kuće, javlja Daily Mail.

Radi se o Cessni 414.

Gradonačelnik Woodbridgea John McCormac rekao je da na tlu nitko nije ozlijeđen, a da je u avionu bio samo pilot.

Stanje pilota je nepoznato, dok je jedna žena u obližnjoj kući uspjela pobjeći te je prošla neozlijeđeno.

Novinar s mjesta događaja rekao je za NBC New York: "Vidi se iznimno snažan plamen i gusti crni dim".

"Odjednom se dogodila eksplozija odnosno prasak, glasniji od bilo koje automobilske nesreće", rekao je jedan od očevidaca.

Colonia se nalazi u sklopu gradića Woodbridgea.

#FAA Statement on the Cessna 414 incident on Berkley Avenue in #Colonia, #NewJersey. We will provide updates as they become available. pic.twitter.com/pUpyZuGWDP