Putnici na letu Delte za Dominikansku Republiku vrištali su kada se njihov zrakoplov naglo zaustavio nakon što je zrakoplov American Airlinesa prošao njegovom pistom u zračnoj luci JFK u New Yorku.

Donall Brian Healy, koji je putovao Deltinim letom na putu za Dominikansku Republiku, rekao je za Business Insider da se avion iznenada zaustavio dvije ili tri sekunde nakon što je počeo ubrzavati pistom za polijetanje.

"Bilo je nekoliko vriskova kada je zrakoplov prvo počeo usporavati, a zatim potpuna tišina. Osjetio sam val adrenalina znajući da to nije normalno", rekao je Healy. Zrakoplovu je trebalo sat vremena da se vrati do terminala, dodao je Healy.

Audiosnimka prikazuje brzu akciju kontrolora zračnog prometa kako bi spriječio sudar zrakoplova. "S*anje! Je*ote! Delta 1943, otkaži dozvolu za polijetanje", može se čuti na snimci koju je zabilježio LiveATC, stranica koja prati i objavljuje komunikaciju leta.

