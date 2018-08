Policijske sirene odjekuju Londonom nakon što se nepoznati muškarac zabio u zgradu britanskog parlamenta.

Desetak naoružanih policajaca odmah su okružili vozilo s uperenim puškama i izvukli su muškarca u crnom kaputu koji je uhićen, piše Reuters.

Osim policajaca na terenu je i nekoliko kola hitne pomoći, a prema prvim izvještajima ozlijeđeno je nekoliko pješaka. Incident se dogodio ujutro u 7.37 po lokalnom vremenu.



Pripadnici sigurnosnih snaga zatvorili su sve ulaze u parlament.



At 0737hrs today, a car was in collision with barriers outside the Houses of Parliament. The male driver of the car was detained by officers at the scene. A number of pedestrians have been injured. Officers remain at the scene. We will issue further info when we have it.