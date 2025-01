Horor na popularnoj lokaciji: Vozač se automobilom zaletio u skupinu ljudi, najmanje 10 poginulih, deseci ozlijeđenih

Deset ljudi je poginulo, a 30 ozlijeđeno nakon što se vozilo zaletjelo u gomilu u New Orleansu, u ulici Canal i Bourbon, prema službenoj gradskoj agenciji za pripravnost na katastrofe NOLA Ready, prenio je CNN.

CBS je ranije izvijestio da je do incidenta došlo u ranim jutarnjim satima u popularnoj ulici Bourbon u središtu grada, u njezinoj francuskoj četvrti.

Per NOPD: At least one fatality and multiple casualties after driver plowed into a group of people on Bourbon Street. More in minutes on @WGNOtv pic.twitter.com/wGO25QhSij