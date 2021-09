Muškarac u Austriji držao je u podrumu mumificirano tijelo majke dulje od godine dana kako bi primao njezinu mirovinu, objavila je policija.

Vjeruje se da je 89-godišnja starica, koja je patila od demencije, umrla prirodnom smrću u lipnju prošle godine, piše u petak BBC.

Njezin 66-godišnji sin odnio je tijelo u podrum te zavojima i oblozima pokušao neutralizirati neugodan miris.

Policija procjenjuje da je na račun njezine mirovine nezakonito stekao oko 50.000 eura.

Prevara je otkrivena kada je novome poštaru, koji je mirovinu donosio na kućnu adresu u zapadnom Tirolu, sin uskratio želju da je vidi.

To je dovelo do istrage i naposlijetku do bizarnog otkrića, kažu u policiji.